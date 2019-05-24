Итудис о победе над "Зенитом": мы смогли преодолеть все трудности

В первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ московский ЦСКА на домашнем паркете обыграл петербургский "Зенит" со счетом 98:82. Главный тренер армейцев Димитрис Итудис поделился впечатлениями от противостояния с "сине-бело-голубыми".

"Поздравляю игроков. Мы вышли на матч после всего двух тренировок, с некоторыми травмами и выполняя определенные обязательства, как чемпионы Евролиги, – приводит слова Итудиса пресс-служба ЦСКА. – Нандо попросил остаться с семьей, он не видел новорожденную дочь, так что он не тренировался с командой. У Чачо были проблемы с ногой, были травмы у Уилла и Кори. Мы смогли преодолеть все трудности, в том числе наплыв эмоций после победного "Финала четырех".

Напомним, счет в серии до трех побед стал 1:0 в пользу ЦСКА. Второй матч противостояния состоится в субботу, 25 мая и пройдет также в Москве.