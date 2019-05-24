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Джулиан Ассанж и WikiLeaks 1 час назад
Ассанжа будут судить по закону времен Первой мировой
Министерство юстиции США выдвинуло 17 новых обвинений против него основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. В общей сложности ему теперь грозит до 170 лет тюрьмы.
Новые обвинения от американского Минюста в адрес Джулиана Ассанж — это 17 пунктов, по каждому из которых он может получить до 10 лет тюрьмы. Если прибавить к ним первоначальное обвинение в хакерстве, то основателю WikiLeaks в общей сложности грозит до 175 лет.
Вот выдержка из заявления генпрокуратуры США:
"В представленном обвинительном заключении утверждается, что Ассанж был соучастником Челси Мэннинга, бывшего аналитика разведки армии США, в незаконном получении и раскрытии секретных документов, связанных с национальной безопасностью".
Ассанжа, раскрывшего миру правду о преступлениях Пентагона и частных военных компаний США в Ираке, провалах американцев в Афганистане, прослушке Вашингтоном ближайших союзников и пытках в Гуантанамо, хотят судить по закону о шпионаже. Принят он был в разгар Первой мировой войны. За 102 года существования этого юридического документа за решетку из-за него ни разу не попал ни один журналист. Создатель WikiLeaks может стать первым.
"Это безумие. Это — конец освещения темы национальной безопасности в СМИ, а также конец первой поправки".
С оценкой WikiLeaks солидарны и комитете и защиты журналистов. Ведь случай Ассанжа — это опаснейший прецедент. По закону о шпионаже, как правило, преследуют тех, кто, работая в рамках государственной системы незаконно добывает информацию (так было с Мэннингом), но не тех, кто ее делает общедоступной. И чем в таком случае публикация кадров расстрела иракских журналистов на WikiLeaks без разрешения правительства США отличается от появления этих же кадров в эфире CNN или NBC?
Правда, с помощью закона о шпионаже подобраться к Ассанжу пытались еще при Обаме, и только общественный резонанс заставил тогдашнего генпрокурора Эрика Холдера нажать на тормоза. При Трампе, похоже, решили идти напролом. На брифинге курирующий дело заместитель генпрокурора по вопросам национальной безопасности Джон Демерс отказал Ассанжу вправе считаться журналистом, но так и не объяснил, почему его нужно было записывать в шпионы. Первая реакция пришла и с Капитолийского холма. Сенатор от Орегона Рон Уайден выпустил заявление:
"Дело не в Джулиане Ассанже. Речь идет об использовании закона о шпионаже для обвинения получателя и издателя секретной информации. Я крайне обеспокоен прецедентом, который это может создать, и потенциальной опасностью для работы журналистов и первой поправки конституции США".
Ключевой фигурой в деле Ассанжа остается Челси Мэннинг. До смены пола ее звали Бредли. Именно от Мэннига Ассанж получил базы данных, где содержались 400 тысяч отчетов по Ираку, 90 тысяч по Афганистану, четверть миллиона телеграмм Госдепа и около 800 записок о том, что творится в Гуантанамо. На прошлой неделе Мэннинг снова заключили под стражу, но она пообещала быть непреклонной. Сотрудничать со следствием не будет.
"Тюрьмы представляют собой темные учреждения. И несмотря на это, меня это не пугает и не беспокоит. Я уже была в тюрьме, и их попытка заставить меня сотрудничать через повестку большого жюри просто не сработает", — заявила Челси Мэннинг, бывший военнослужащий США.
Мэннинг находится в тюрьме в штате Вирджинии. Именно там американские прокуроры хотят видеть и основателя WikiLeaks. До 12 июня США должны предоставить британским властям документы на экстрадицию. Выдачи Ассанжа добиваются и шведы в рамках дела о преступлении сексуального характера.
Следующие слушания по делу Джулиана Ассанжа назначены в Лондоне на 30 мая. В суд его привезут из тюрьмы Белмарш. По оценкам правозащитников, состояние Ассанжа, и так подорванное вынужденным затворничеством в посольстве Эквадора в течение нескольких лет, серьезно ухудшилось после полуторамесячного пребывания в одиночной камере.
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