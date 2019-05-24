"Шолоховская весна": на Дону отмечают день рождения писателя

На Дону отмечают день рождения Михаила Шолохова. Праздничные мероприятия пройдут в станицах и хуторах края, сообщает ГТРК "Дон-ТР".

Центром празднеств станет родина писателя — станица Вешенская. Здесь традиционно пройдет Всероссийский фестиваль "Шолоховская весна". Для гостей организуют литературно-художественные вечера, ярмарки мастеров, фольклорные выступления, экскурсии, мастер-классы и многое другое. В станице Каргинская дети смогут посетить литературно-фольклорный праздник.

Мероприятия продлятся несколько дней. Гала-концерт "По Тихому Дону" состоится 25 мая на донской набережной. После его завершения гостей ждет фейерверк.

Не останется в стороне и столица Донского края. Сегодня в рамках празднований состоится возложение цветов к памятнику Шолохова. Также открылись фотовыставки, посвященные жизни и творчеству писателя.