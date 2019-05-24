В Пулкове женщина упала с трапа самолета

В петербургском аэропорту Пулково пожилая женщина упала с трапа самолета.

Инцидент произошел рано утром 24 мая. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, женщина (1945 года рождения) прилетела из Туниса. При схождении с трапа самолета она оступилась и упала.

Пострадавшей оказали помощь сотрудники аэропорта. В настоящее время она находится в реанимации. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое.

В пресс-службе управляющей аэропортом Пулково компании "Воздушные ворота Северной столицы" подчеркнули, что оборудование трапа было исправно. Женщина упала с нижних ступеней. На других пассажиров ситуация не повлияла.

В феврале 2019 года шесть человека упали с трапа в аэропорту Барнаула. Инцидент произошел во время посадки: когда авиапассажиры поднимались на борт, под ними неожиданно сложилась верхняя площадка трапа.