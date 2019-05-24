Глава администрации Зеленского за переговоры с Россией, но без Медведчука

Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан выступает за переговоры с Россией. Об этом он сказал в эфире одного из местных телеканалов. "Если мы хотим мира, то разговаривать нужно", — сказал он, отметив, что вопрос даты и условий переговоров остается открытым.

При этом Богдан считает, что глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук не может представлять Украину на переговорах с РФ, передает РИА Новости. Богдан заверил, что ни он, ни Зеленский лично с Медведчуком не знакомы.

Ранее Медведчук заявил о намерении продолжить заниматься вопросом возврата пленных из Донбасса независимо от позиции нового президента Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин продолжит взаимодействие с Медведчуком, если он со своей стороны сможет реализовать гуманитарные инициативы, в том числе по вопросу удерживаемых лиц в Донбассе.

Богдан выразил мнение, что ситуацию на востоке страны можно урегулировать мирным путем. "Возможно, это тяжелый путь, но думаю, что именно этим путем нужно идти".

Ранее сообщалось, что украинский президент хочет провести референдум относительно переговоров с Россией. Позже украинский лидер уточнил, что речь идет об опросе, который, по его словам, является способом выяснить общественное мнение без законодательной инициативы.

Между тем, в Кремле назвали внутренним делом страны возможность проведения референдума на Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что в Москве ждут от Киева выполнения Минских соглашений и защиты прав русскоязычного населения.