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Дело ЮКОСа близится к развязке 1 час назад
Экс-юрист ЮКОСа получил 10 лет колонии
Хамовнический суд Москвы приговорил к 10 годам колонии адвоката Павла Ивлева, обвиняемого в хищении нефти у компании ЮКОС. Также ему запретили работать в адвокатуре в РФ в течение трех лет.
Приговор вынесен заочно, так как Ивлев уже 15 лет проживает в США и получил там гражданство. Он заявил, что готов дать показания, но ехать для этого в Москву не намерен. Срок наказания будет отчитываться с момента задержания осужденного или его экстрадиции, передает РИА Новости. Также судья признала за потерпевшими компаниями право на удовлетворение исков о компенсации вреда.
По версии следствия, Ивлев в составе организованной группы под руководством Михаила Ходорковского присвоил более 195 миллионов тонн нефти добывающих предприятий "Юганскнефтегаз", "Самаранефтегаз" и "Томскнефть ВНК" на общую сумму около 925 миллиардов рублей. Кром того, Ивлев вместе с Ходорковским отмыли около 133 миллиардов рублей, полученных от реализации похищенной нефти, под видом получения дивидендов.
Адвокат Сергей Купрейченко заявил ТАСС, что приговор будет обжалован. По его словам, нет никаких доводов утверждать, что Ивлев имеет отношение к инкриминируемым преступлениям.
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