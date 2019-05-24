Уличные табло с курсами валют запретили в России

Табло с курсами валют запретили размещать на улице. Соответствующее указание опубликовано на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации.

В ЦБ поясняют, что запрет не распространяется на окна и витрины помещений банков. В первую очередь инициатива направлена на борьбу с незаконными точками обмена валют, которые маскируются якобы под операционные кассы банков.

Документ официально опубликован 23 апреля. Для вступления указания в силу предполагалось 30 дней.

Эксперты, которые ознакомились с проектом указания регулятора, пришли к выводу, что инициатива ЦБ носит положительный характер с точки зрения борьбы против недобросовестных игроков. Но такая мера вряд ли поможет предотвратить работу полулегальных пунктов обмена валют, передает РИА Новости.