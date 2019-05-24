Валерий Гаркалин прочтет "Алису в стране чудес" в Зарядье

1 июня состоится в "Зарядье" премьера симфо-сказки, в которой примут участие известный актер театра и кино Валерий Гаркалин и Московский государственный симфонический оркестр для детей и юношества под управлением Арсентия Ткаченко.

Одна из самых увлекательных сказок мировой литературы "Алиса в стране чудес" объединяет поколения. Дети считают ее детской, а взрослые – взрослой. Сколько экранизаций, радиоспектаклей, постановок на сцене, анимационных фильмов созданы по мотивам этой книги!

В Большом зале "Зарядья" сказку Льюиса Кэрролла прочтет актер театра и кино Валерий Гаркалин, настоящий мастер перевоплощений, актер, виртуозно меняющий образы и маски. Слушателей ждет во многом неожиданный саундтрек (музыка Мусоргского, Чайковского, Равеля, Дебюсси, Бизе, Сен-Санса, Дюка, Гершвина) в исполнении Московского государственного симфонического оркестра для детей и юношества. Это будет настоящая музыкальная Страна чудес, в которой оживут Белый Кролик, Безумный Шляпник, Чеширский Кот, Червонная Королева и другие герои сказки.

Симфо-сказку "Алиса в стране чудес" представят в Большом зале "Зарядья" 1 июня в 19:00.