Стыковка международного моста между Россией и Китаем состоится 31 мая
Строители начали стяжку стыковочных пролетов международного моста через Амур. Последний болт будет закручен уже через неделю. В настоящий момент по обеим сторонам границы дорожники продолжают обустройство подъездных путей, передает ГТРК "Амур".
До открытия автомобильного сообщения между Россией и Китаем времени остается все меньше. На стройке задейстованы 1,5 рабочих и десятки единиц спецтехники. Возведение подъездных путей к трансграничному мосту идет круглосуточно. Напомним, большая часть объекта расположена с российской стороны — около 13 километров (общая его протяженность — порядка 20). Работа идет с опережением нормативных сроков.
"Работаем в хорошем темпе. Почти полностью выполнили земляные работы и возвели мостовые объекты. На 25 процентов выполнили укрепительные работы ", — уточнил главный инженер филиала КОО "Амур (Хэйлунцзян)" в Благовещенске Николай Рогов.
В рамках проекта впервые в регионе будут построены автодороги второй категории. Они отличаются от существующих капитальным покрытием. По словам специалистов, такое полотно может выдержать любое наводнение. Что является важным параметром, учитывая последствия, которые оставила после себя стихия 2013 года.
Кроме того, чтобы исключить проседание грунта, в районе болотистых участков он был заменен на глубине до четырех метров, специалисты добрались до несущего. "Здесь у нас капитальное покрытие. Усилены некоторые слои дорожной одежды. Мы уложили прослойки из геотекстиля и геосетки. Такая дорожная одежда сможет выдержать любые виды нагрузок", — прокомментировал главный инженер КОО "Амур (Хэйлунцзян)" Вячеслав Кудрявцев.
Новый мост сможет выдержать сплошные потоки легковых автомобилей и фуры, которые идти по двум полосам. Также будут построены пять путепроводов. Два из них помогут обеспечить бесперебойный проезд сельскохозяйственной техники. Движение по одному из объектов запустили еще перед аграрным сезонов. Второй сейчас находится на завершающей стадии.
"Сооружение построено с учетом габаритов любого комбайна или трактора. После того, как на объездной дороги уложат первый слой асфальта (всего их будет три), дорожники начнут испытания полотна под нагрузкой. Для этого будет организован поход техники. Подъездные пути к мосту прокладывает и китайская сторона", — рассказал начальник участка Вячеслав Седов.
"Наша следующая задача - возведение пропускного пункта (работа уже началась), а также строительство пункта сбора платежей и зоны таможенного досмотра", — заявил заместитель генерального директора проекта моста через Амур Ли Сюйсень.
Стыковка китайской и российской частей моста состоится 31 мая. Уже к июню, после того, как будет отрегулирована вантовая система будущей переправы, рабочие начнут укладывать укладка бетонные плиты, и приступят к асфальтированию.
Полностью все строительные работы завершат до 31 декабря. А уже к весне движение на мосту будет открыто. Предполагаемая суточная пропускная способность сооружения составит около тысячи автомобилей в сутки.
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