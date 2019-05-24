Полковник и президент в Воронеже задержали пьяного водителя с нунчаками

В Воронеже водитель легковушки что-то не поделил с велосипедистом и поколотил его нунчаками, а затем в попытке скрыться переехал ноги женщине-пешеходу.

Инцидент произошел 22 мая в вечернее время на улице Матросова. Свидетели происшествия заблокировали машину хулигана своими автомобилями, однако тот, не считаясь с последствиями, растолкал препятствия и умчался.

Мимо проезжали начальник УМВД России по Воронежу Сергей Власов и президент "Федерации автомобильного спорта Воронежской области" Алексей Филимонов. Увидев происходящее, они вызвали полицию и скорую, погнались за нарушителем и задержали его в частном секторе.

"Мы с Сергеем Ивановичем выскочили из машины, выволокли парня из машины и уложили на землю. Моим ремнём пришлось связать ему руки, потому что он пытался убежать. По виду, парень был пьян", — позже рассказал Алексей Филимонов изданию "МОЁ!".

Задержанного драчуна мужчины сдали в руки приехавшей полиции. Велосипедиста с травмой головы и женщину с переломанными ногами прибывшие медики забрали в больницу.

Хулиганом оказался 20-летний местный житель. На него были составлены административные протоколы, далее его дело будут рассматривать в суде.