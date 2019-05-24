24 мая 201912:52
Взрыв в мечети в Кабуле: погиб духовный лидер
В мечети на востоке Кабула 24 мая прогремел взрыв. Сообщается, что как минимум один человек погиб и 16 пострадали. По сведениям зарубежных СМИ, погибший – духовный лидер.
На место трагедии экстренно прибыли кареты скорой помощи.
Власти Афганистана сообщили, что в момент взрыва в мечети проходила пятничная молитва, и здание было полностью заполнено людьми, передает ТАСС.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Петиция за отставку Зеленского набрала нужные голоса
- Маски зайчиков шокировали приморских педагогов
- Задержан организатор покушения на волгоградского губернатора
- Филарет отказался соблюдать условия томоса
- В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики
Самое читаемое
-
"Евровидение" пересмотрело итоги
- "Пилоты спят!": скончавшийся в Домодедове дебошир требовал остановить самолет
- Больная раком женщина погибла из-за поломки аппарата лучевой терапии
- Монстр из Флориды: известного маньяка казнили спустя 30 лет
- На выпускников обрушился потолок во время последнего звонка. Видео
Телеканал "Россия"
-
Премьера трейлера и постера фильма Федора Бондарчука "Вторжение"
- "Удивительные люди" – 2019. Кастинг!
- Травля Яны Поплавской: сказочный старт и жестокая реальность Красной Шапочки
- "Cибирские мышки": жертвы фотографа-извращенца прерывают молчание
Вести.Экономика
-
Обвал рынков давит на позицию Трампа по Huawei
- Топ-10 компаний с самыми высокими зарплатами в Великобритании
- Ослабление рубля: будет ли еще шанс купить валюту?
- К чему ведут отрицательные ставки и почему не меняют модель потребления?
- Топ-10 городов мира с самым дорогим общественным транспортом
Вести.Hi-tech
-
В Huawei рассказали, когда заменят Android и Windows
- Amazon работает над считывателем эмоций
- Российские учёные оживили Джоконду
- Сверхприватный браузер Tor теперь есть на Android
- Honor 20: всё о новом "доступном флагмане"
Авто.Вести.Ru
-
Зеркало-камера и "прозрачный" капот: Land Rover обновил Discovery Sport
- Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра
- Skoda Superb впервые отправилась на бездорожье
- Объявлена цена Renault Arkana для России
- Skoda наконец-то показала обновленный Superb
Недвижимость
-
5 стран с самым доступным жильем у моря
- Раздельный сбор мусора будут стимулировать финансово
- Как это устроено: что такое технопарк, и для чего он нужен
- Туристам предлагают поселиться в гигантской картофелине
- Самым лучшим небоскребом будущего стал мусорный полигон
- Женщина приютила 60 кошек, теперь ее хотят выселить
Вести.Медицина
-
Правда или миф: тренировки на пустой желудок сжигают больше жира
- Кругом обман: почему паста с углем не отбеливает зубы (и даже вредит им)
- Говорят ученые: если вы не достигли успеха в молодости, ждите его после 50 лет
- Изжога от кофе: как сделать напиток более мягким?
- Осторожно, газы: неочевидная проблема диет с высоким содержанием белка
Вести в 20.00
-
Путин вручил в Кремле госнаграды
- Музей в Гданьске запретил "Темную ночь"
- 300 россиян не могут вылететь из Китая
Вести-Москва
-
Производитель вагонов заплатит за сбой на серой ветке метро
- В регионах создадут центры эндокринологии
- В Сходне появится новая трасса для гребного слалома
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Физики сгенерировали под водой самый громкий звук в истории
- Выявлены новые потенциально опасные последствия космических полётов
- Учёные выяснили, что влияет на желание завести собаку
- Российские учёные создали прибор для борьбы с бессонницей
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
Не наказуемо? Почему отпустили бросившую ребенка в поликлинике мать
- Быть начеку! Как обезопасить банковские карты от мошенников
- Попавшую в столичную больницу с укусами девочку отправят в соцучреждение
- В пруду музея "Коломенское" утонул человек
- Задержан избивший пенсионерку в храме москвич
Сегодня
Мэй уходит с поста лидера Консервативной партии
35 минут назад
В российской армии появилась новая должность
1 час назад
Чемпионат мира по хоккею в 2023 году пройдет в Санкт-Петербурге
53 минуты назад
Ассанжа будут судить по закону времен Первой мировой
2 часа назад
Валерий Гаркалин прочтет "Алису в стране чудес" в Зарядье
-2 минуты назад
Нужна помощь: Рамазана Хайруллина спасут дорогие лекарства
20.05.2019 08:46
Сердечный приступ провоцируют бактерии полости рта
6 минут назад
Экс-юрист ЮКОСа получил 10 лет колонии
1 час назад
Skoda Superb впервые отправилась на бездорожье
2 часа назад
В Пулкове женщина упала с трапа самолета
2 часа назад
Каким получился фильм "Аладдин"
2 часа назад
В Дагестане уничтожены трое боевиков
3 часа назад
Гениальность да Винчи объяснили его гиперактивностью
5 часов назад
Израиль обратился за помощью в тушении леса к России
5 часов назад
Ирландия и Чехия выбирают Европарламент
6 часов назад
В США казнили серийного убийцу и насильника
8 часов назад
Нуланд не пустили в Россию
15 часов назад
Задержан организатор покушения на волгоградского губернатора
16 часов назад
Skoda полностью рассекретила обновленный Superb
16 часов назад
Amazon начала оцифровывать пользователей 3D-сканером
20 часов назад
Королева фламенко Патриция Герреро выступит в Доме музыки
21.05.2019 15:59