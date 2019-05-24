Взрыв в мечети в Кабуле: погиб духовный лидер

В мечети на востоке Кабула 24 мая прогремел взрыв. Сообщается, что как минимум один человек погиб и 16 пострадали. По сведениям зарубежных СМИ, погибший – духовный лидер.

На место трагедии экстренно прибыли кареты скорой помощи.

Власти Афганистана сообщили, что в момент взрыва в мечети проходила пятничная молитва, и здание было полностью заполнено людьми, передает ТАСС.