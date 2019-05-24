Производитель вагонов заплатит за сбой на серой ветке метро
Метрополитен выяснил причину сбоя на серой ветке, из-за которого пассажиры накануне полчаса просидели под землей. Состав на станции "Алтуфьево" застрял из-за технического дефекта. Что происходило в вагонах и на платформах, когда поезда остановились? И кого накажут за этот инцидент?
- На участке "Владыкино" — "Алтуфьево" нет движения поездов.
Вечерний час пик. Движение парализовано на севере серой ветки. В тоннеле между станциями "Бибирево" и "Алтуфьево" стоят три состава. В вагонах эвакуации дожидаются сотни пассажиров. На платформах — столпотворение.
Пассажиры, которые ехали домой с работы, и представить не могли, что поездка выльется в подземное заточение. В перегоне между станциями "Владыкино" и "Алтуфьево" застрял и корреспондент "Вестей" Ярослав Красиенко.
- Сейчас вы видите — это пассажиры, которые доехали до "Отрадного". Вышли и стоят, ожидая, что поезда будут ехать дальше. Однако дальше поезда не едут, всех людей просят пользоваться наземным транспортом.
Из сломанного поезда люди вышли сразу на станцию. Следующий за ним состав подъехал максимально близко к платформе — пассажиров вывели через первый вагон. Еще один состав по запасному пути отправился обратно в "Бибирево".
Движение было восстановлено через 35 минут. Экстренные службы сработали быстро — никакой паники и давки. Эвакуация прошла спокойно — около станций дежурили спасатели и медики, но их помощь не потребовалась. Практически сразу по маршруту запустили бесплатные автобусы. Но места в автобусах хватило не всем, многие шли пешком.
- Те автобусы, которые сюда идут, само собой, огромная толпа людей пытается пойти на них, и мы практически пешком пришли.
- Без двадцать десять вышла в "Отрадном".
- Полтора часа уже идете?
- Да!
Причина остановки движения на серой ветке — поломка одного из поездов. Что именно пришло в негодность, в столичном метрополитене пока выясняют. Но уже известно, кто за это заплатит.
"Подвижной состав находится на обслуживании у производителя по контракту жизненного цикла. Производитель — "Метровагонмаш", город Мытищи. За этот случай производителю будет выставлен штраф в размере не менее полутора миллионов рублей", — рассказал первый заместитель начальника Московского метрополитена Роман Латыпов.
В руководстве подземки отмечают: несмотря на нештатную ситуацию, никакой угрозы для жизни пассажиров не было.
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