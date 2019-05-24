Англичанка плачет: Тереза Мэй уходит вся в слезах

Премьер Британии под давлением однопартийцев и членов кабинета министров, недовольных представленным Терезой Мэй обновленным соглашением с ЕС по Brexit, сделала объявление о том, что покинет пост лидера Консервативной партии. Это, по ее словам, произойдет 7 июня.

Объявляя об этом, премьер отметила: "Я всегда верила, что если был дан выбор, то надо выполнять решение народа". "И я сделала все, что могла", — сказала Мэй.

При этом она будет на посту премьер-министра Британии до тех пор, пока не выберут нового лидера партии.

Мэй добавила, что уже сообщила об этом королеве Елизавете II, передает РИА Новости.

"Это было честью – служить стране, которую я люблю", — сказала Тереза Мэй. На этих словах ее голос дрогнул. Премьер Британии расплакалась и стремительно ушла от микрофона.

Комментируя это заявление Терезы Мэй, официальный представитель МИДа России Мария Захарова в своем "Фейсбуке" с иронией обратила внимание на игру слов: фамилии премьера, которая на английском значит "май", и дату ее ухода в начале июня.

"Логично: June ends May ("Май заканчивается с наступлением июня")", — написала Захарова.

В Британии, тем временем, букмекерские компании уже принимают ставки: кто станет новым хозяином на Даунинг Стрит, 10?

Среди фаворитов – экс-глава МИДа Великобритании Борис Джонсон. Он уже объявил о планах выдвинуть свою кандидатуру.

Между тем, судьба Brexit до сих пор остается неясной: установленный Евросоюзом крайний срок для выхода Великобритании из ЕС – 31 октября.