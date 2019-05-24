Правила безопасности при подготовке к ЕГЭ: советы для школьников и родителей

Для выпускников школ наступила самая сложная пора: на следующей неделе начинается ЕГЭ. Уже в понедельник старшеклассники напишут первый госэкзамен по выбору. Психологи выпустили для них рекомендации, как побороть волнение и тревогу.

Последний звонок, впереди экзамены. Преодолеть волнение и страх удается не всем.

"Мое состояние можно описать словом "паника". Потому что это действительно стрессово. Потому что школа, можно сказать, давит: ты готовишься к этому экзамену 11 лет!" — говорит ученик 11-го класса школы "Покровский квартал" Сергей Казарян.

Первый экзамен, который предстоит сдать Сергею — профильная математика. К ней готовится усерднее всего, это один из самых сложных предметов.

- Моя подготовка началась в десятом классе. Но усердная, можно сказать, месяц назад: я начал по 8-10 часов в день просто садиться за уроки и делать-делать-делать!

Пока все мысли одиннадцатиклассников — только о предстоящих экзаменах. От результатов зависит поступление в вузы. Но не более того — так важно напоминать себе об этом, говорят выпускники.

"Я понимаю, что это не конец жизни, всегда есть какой-то выход из этого, как бы ты ни сдал экзамены. Всегда есть другой путь. Если настроить себя, что все будет хорошо, я считаю, что так и будет", — говорит ученица 11-го класса школы "Покровский квартал" Нана Нижарадзе.

Тревога и беспокойство — чувства, которые абсолютно нормальны перед экзаменами, уверяют психологи. И не всегда стресс блокирует — иногда мобилизует, заставляет вспомнить то, что было прочитано давно.

"Одна из ключевых ошибок перед экзаменом, когда ты испытываешь тревогу, это попытка от нее избавиться. Почему челочек пытается избавиться от тревоги? Потому, что она неприятна, она мешает. Но нужно понимать, что это естественная реакция организма на стрессовую ситуацию. И, как бы ты ни хотел этого избежать, ты все равно будешь испытывать тревогу", — говорит заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации Психиатрической клинической больницы номер 1 имени Н.А. Алексеева Никита Чернов.

Поможет, конечно, родительская поддержка — уверенность в своем ребенке и готовность принять любой результат.

"Свою задачу как родителя я вижу в том, чтобы создавать ей ту самую эмоционально комфортную атмосферу дома. Она сама знает, что она делает. Самое главное — это, мне кажется, не пилить в этот момент детей. Не спрашивать их — ты готов? Ты готовишься? Ты подготовился? Они готовятся!" — говорит Татьяна Бывшева.

"Самое важное — это каждый день уделять занятиям, потому что без упорной подготовки не добиться хороших результатов. Нужно окружать себя позитивной атмосферой и, наверное, побольше спать. Вот и весь секрет!" — говорит ученица Маргарита Бывшева.

Еще один простой совет от психологов — не переутомляться перед экзаменом. Бессонная ночь скорее навредит. Информация воспринимается лучше, если прийти на экзамен отдохнувшим и со свежей головой.