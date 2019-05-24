Футболисты "Динамо" провели первую тренировку на стадионе в Петровском парке

Футболисты московского "Динамо" в пятницу, 24 мая на поле центрального стадиона "Динамо" имени Льва Яшина в Петровском парке впервые провели тренировку.

Тренировка прошла в рамках подготовки к матчу заключительного, 30-го тура российской премьер-лиги против тульского "Арсенала", который состоится в воскресенье, 26 мая.

Напомним, "Динамо" с 32 очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Дмитрия Хохлова по ходу сезона в РПЛ одержали пять побед и потерпели девять поражений, еще 14 игр завершились вничью.