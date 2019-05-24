В Петербурге выбирают проект памятника Даниилу Гранину. Установить его хотят в ноябре. Место для скульптуры уже утвердили: вблизи библиотеки, носящей имя писателя. Об этом сообщает ГТРК "Санкт-Петербург".

В конкурсе участвовали профессионалы со всех регионов России. Двадцати три работы попали в отборочный тур. В итоге жюри, возглавляемое замминистром культуры России Аллой Маниловой, допустило к финалу четыре работы. Первоначально мест было три, но эксперты приняли решение увеличить число финалистов.

Требования к будущему памятнику были достаточно свободными. Поэтому и работы, представленные жюри, оказались очень разными. Каждый увидел знаменитого писателя по-своему, изобразив его в разной стилевой манере — от классики до модерна, стоящим и сидящим, в бронзе или камне. Эксперты считают, что пока все проекты нуждаются в доработке. Кстати, по условиям конкурса имена участников не называются.