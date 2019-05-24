Анфиса Чехова призналась в телеобмане

В "Судьбе человека" телеведущая Анфиса Чехова рассказала о том, что ее экранный образ был всегда далек от реального. В то время как зрители – особенно в программе "Секс с Анфисой Чеховой" – воспринимали ее как раскрепощенную женщину, чуждую каких-либо условностей, сама она долгое время была в капкане недоверия к мужчинам.

Вероятно, предполагает Анфиса, недоверие к мужчинам, от которых ничего хорошего ждать не стоит, непроизвольно передала ей мама.

Отец ушел из семьи к другой женщине, когда Анфисе было четыре года, и маме тогда приходилось много работать, чтобы содержать их.

А еще, рассказывает телеведущая, у нее с детства у нее была тяга к смене имен. Оказывается, в детстве ее звали Шурочкой, затем Сашей, а маму она просила писать ей письма в летний лагерь на придуманные имена.

Была Анфиса тогда и "Ангелиной Бирюзовой", и "Тоней Синичкиной". "Я все время пробовала, искала себя", — вспоминает Анфиса.

Когда же пришло время получать паспорт, то она официально сменила имя. Объясняла это тем, что не желала носить отцовскую фамилию, но на самом деле Анфиса в то время увлекалась нумерологией и нашла то имя, которое улучшило бы ее судьбу.

В профессиональном плане успех к ней пришел довольно быстро: начала Анфиса стала певицей в группе "Светлячки", а вскоре — телеведущей. Правда, потом было время забвения, но с выходом передачи "Секс с Анфисой Чеховой" ее имя стало известно миллионам телезрителей.

Неровно складывались и отношения с мужчинами. Чехова признается, что "с каждым болезненным разрывом в ней накапливались претензии к мужчинам".

Несмотря на сильные взаимные чувства, так и не состоялась свадьба с Владимиром Тишко, хотя он сделал ей предложение через газету и подарил кольцо.

Затем была влюбленность "без памяти" и страстные чувства с актером Гурамом Баблишвили. Несмотря на разницу в подходе ко многим вещам и непросто складывавшиеся отношения, они поженились. В браке родился сын Соломон.

Однако через два года Анфиса и Гурам расстались. Хотя, говорит телеведущая, у них сохранились замечательные отношения, и у Соломона есть чудесный отец.

Почему не состоялась свадьба с Владимиром Тишко, и почему распался союз с Гурамом Баблишвили? Изменила ли ведущая свое мнение о мужчинах? Как впервые попала на телевидение? И действительно ли смена имени "по нумерологии" помогла ей наладить жизнь?

Об этом Анфиса Чехова рассказывает в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".