Буцаев: дуальная система сбора мусора поможет снизить тарифы

Российский экологический оператор изучает дуальную систему сбора мусора, используемую в Германии. Об этом рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев в ходе визита в Дюссельдорф.

Российская делегация ознакомилась с основными принципами законодательства ФРГ в этой сфере, пообщалась с немецкими экспертами, а также посетила самый крупный в Европе технопарк по индустриальной переработке отходов. Там нашим специалистам показали линию по переработке гипса, отходов животного происхождения, термической обработки и утилизации промышленных, опасных и медицинских отходов, сообщает "Россия 24".

По словам Буцаева, дуальная система открывает потенциальные возможности для снижения тарифов для населения, так как предполагает, что раздельный сбор отходов по сути оплачивают производители товаров. Он рассказал, что в соответствии с этой системой все отходы делятся на две части.

"Первая часть мусора идет в общем потоке, и за его утилизацию платит население. Вторая часть – это мусор, который можно разделить на фракции, за его утилизацию платит производитель соответствующих видов отходов, данные затраты исключены из платы населения", — пояснил он.

Оплата сбора мусора осуществляется непосредственно производителями, а переработкой занимаются авторизованные компании. Крупногабаритные электронные товары детализируются до уровня мелкой переработки.

"Опыт Германии показывает, что введение дуальной системы сбора и переработки мусора с расширенной ответственностью производителя не ведет к росту цен для конечного потребителя, потому что стоимость упаковки в цене товара составляет около 1 процента", — отметил Буцаев.

Создание дуальной системы сбора мусора в Германии способствовало росту инвестиционной привлекательности отрасли переработки отходов. Благодаря этому стало появляться больше предприятий по переработке мусора, а также чаще стали использовать вторичное сырье. Сегодня в Германии треть всего пластика производится из ранее переработанного.