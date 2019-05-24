24 мая 201914:15
"Бавария" оценила полузащитника "Ман. Сити" Сане в 80 млн евро
Вингер английского "Манчестер Сити" Лерой Саней может продолжить карьеру в немецкой "Баварии". Мюнхенский клуб определил 23-летнего футболиста своей главной целью на ближайшее межсезонье.
Как сообщают сразу несколько британских изданий, "Бавария" оценила футболиста в 80 миллионов евро и уже работает над переходом футболиста, контракт которого с "Сити" рассчитан до лета 2021 года.
Напомним, Сане перешел в стан "горожан" летом 2016 года из немецкого "Шальке" за 50,5 млн евро. В текущем сезоне Лерой в состав "МанСити" принял участие в 47 играх во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал 18 результативных передач. Также на его счету 19 игр и три гола за сборную Германии.
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