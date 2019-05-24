Экс-замначальника московского главка СКР Никандров, осужденный за взятку, освобожден досрочно

В пятницу суд Нижнего Тагила удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего первого заместителя начальника столичного главка Следственного комитета Дениса Никандрова, осужденного на 5,5 лет колонии за получение взятки, передает "Интерфакс".

Никандров освобожден условно-досрочно на неотбытый срок, назначенный ему по приговору — 1 год 6 месяцев и 11 дней.

16 августа 2018 года Никандров был приговорен Мосгорсудом к 5,5 годам заключения в колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере, без штрафа. Звания генерал-майора юстиции он лишен.

Верховным судом России 17 октября изменена категория вмененного экс-офицеру преступления с "особо тяжкого" на "тяжкое". Ему изменено место отбывания наказания с колонии строгого режима на колонию общего режима, в связи с чем Никандров получил возможность попросить об УДО уже в этом году.

По данным следствия, при пособничестве бывших руководителей получил $1 миллион за смягчение обвинения и освобождение из-под стражи помощника криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого) — Андрея Кочуйкова (Итальянца), задержанного после перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в декабре 2015 года.

Никандров полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, в связи с чем Мосгорсуд рассмотрел дело в особом порядке — без исследования доказательств.