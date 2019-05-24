Римас Куртинайтис: против УНИКСа нужно будет сыграть в полную силу

Во втором матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ подмосковные "Химки" на выезде сыграют с казанским УНИКСом. Главный тренер химчан Римас Куртинайтис поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"В этом сезоне у УНИКСа хорошая команда. Они опасны, дважды смогли обыграть ЦСКА и один раз нас, – приводит слова Куртинайтиса пресс-служба "Химок". – Однако мы тоже готовы играть, хотя и не имеем преимущества своей площадки. С другой стороны, когда мы играем хорошо, не так уж и важно, на какую именно площадку выходить. Надеюсь, будем играть собранно".

Куртинайтис также сообщил, что его подопечные понимают, что стоит на кону: "одним словом, нам будет противостоять хорошая команда, против которой нужно будет сыграть в полную силу".

Напомним, первая игра серии завершилась победой УНИКСа со счетом 96:91. Вторая игра противостояния состоится в пятницу, 24 мая и пройдет также в Казани, начало – в 19:00 по московскому времени.