"Рособоронэкспорт" предложит иностранцам ряд новинок на форуме "Армия-2019"

"Рособоронэкспорт" впервые презентует иностранцам новые образцы вооружения на международном военно-техническом форме "Армия-2019". Речь идет об экспортном зенитном ракетном комплексе "Викинг", артиллерийской системе "Деревация", бронемашине "Тигр-2", патрульных и сторожевых кораблях, а также новых модификациях автомата Калашникова, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на представителя компании Бориса Симакина.

Кроме того, на форуме представят вооружение, которое участвовало в боевых действиях в Сирии и доказало свою эффективность.

Форум пройдет в подмосковном парке "Патриот" с 25 по 30 июня. Как отметил начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и сопровождения передовых технологий Минобороны Андрей Гончаров, экспозиция "Армии-2019" будет вдвое больше, чем в 2018 году.

Все вооружение и военную технику расставят по тематическим разделам. В общем они займут около 230 тысяч квадратных метров. Отдельно выставят трофеи, отбитые у сирийских террористов. Посетители форума увидят экспозицию, посвященную победе Красной Армии над Японией.