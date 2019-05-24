Путин в курсе дела о мошенничестве в ФСБ

Антикоррупционная деятельность государства — это системная работа, а не кампанейщина, она может затронуть все ведомства и чины.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с обвинением полковника ФСБ России Кирилла Черкалина в участии в афере на 490 миллионов рублей.

Отвечая на вопрос журналистов, не считает ли он, что это "удар по ФСБ как структуре", Песков подчеркнул, что антикоррупционные расследования затрагивают все ведомства и чины. Он рассказал, что президент страны Владимир Путин в курсе наиболее громких и резонансных дел: "это обычная, нормальная практика".

По данным газеты "Коммерсант", Черкалин курировал в ФСБ борьбу с преступностью в банковской сфере и в ходе обысков у него дома и на работе были изъяты крупные суммы денег, коллекции часов и драгоценности, оцениваемые более чем в 12 миллиардов рублей.

Следственный комитет России подозревает полковника ФСБ в мошенничестве на 490 миллионов рублей, а также получении взятки в размере 850 тысяч долларов. Черкалин проходит подозреваемым по делу о мошенничестве своих ранее арестованных коллег Андрея Васильева и Дмитрия Фролова.