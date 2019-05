"Эвертон" объявил о переходе 30-летнего вратаря "Хаддерсфилда"

Голкипер "Хаддерсфилда" Йонас Лессль продолжит карьеру в "Эвертоне". 30-летний вратарь присоединится к "ирискам" на правах свободного агента 1 июля, когда завершится его текущее соглашение с "терьерами".

Датский голкипер уже подписал с "Эвертоном" предварительное трехлетнее соглашение, рассчитанное до июня 2022 года.

В минувшем сезоне Лессль в составе "Хаддерсфилда" принял участие в 32 играх во всех турнирах и пропустил 56 мячей. Также на его счету один матч за сборную Дании.

