Выходные в столице: дары моря, фестивали и выставки
В столице стартовал фестиваль "Рыбная неделя". Гостей угощают русской ухой из осетра, экзотическими блюдами из морепродуктов и другими деликатесами. А потратить съеденные калории можно будет в городских парках: там в эти выходные активная программа.
Долгожданное событие для гурманов: в Москве открылась "Рыбная неделя". Гастрономический фестиваль, как всегда, удивит гостей необычными деликатесами. Например, можно будет попробовать копченые креветки на льду, тартар из сибаса или спагетти с осьминогом.
На семи городских площадках — удивительные дары моря. На прилавках — камчатские крабы, дальневосточные кальмары, черноморский гребешок. Повара московских ресторанов не только угостят экзотическими рыбными блюдами, но и научат их готовить. Посетителей ждет и культурная программа — 40 бесплатных экскурсий. Регистрация не требуется, старт — от фестивальной площадки в Климентовском переулке.
Продолжить культурные выходные можно в музее-заповеднике "Бородинское поле". Там можно будет окунуться в эпоху Отечественной войны 1812 года. В программе — историческая реконструкция, фестиваль детских духовых оркестров и яркое шоу от кавалеристов Президентского полка.
Взмывающие к облакам воздушные красавцы: в эти выходные в парке "Царицыно" пройдет фестиваль "Пестрое небо". На бесплатном мастер-классе научат делать традиционного японского змея — роккаку, в Саду ветра посетителей ждут необычные инсталляции — можно сделать оригинальное фото с лентами, — а берег Нижнего Царицынского пруда станет площадкой для соревнований — там состоится воздушная битва.
Столичные парки уже перешли на летний режим: там открываются бесплатные курсы под открытым небом. В Нескучном саду ждут на беговые и функциональные тренировки, в саду "Эрмитаж" бесплатно научат танцевать танго, а в Парке Горького проведут уроки флористики.
И приятная новость для киноманов: на ВДНХ можно познакомиться с миром кинематографа Бразилии, Перу, Кубы. В Павильоне Книги уже открылся фестиваль ибероамериканского кино. Программа — насыщенная: драма о бразильском психиатре, трагикомедия, снятая в самом сердце Боливии, и, конечно, страсти от аргентинских режиссеров. Показы бесплатные, а все фильмы — на испанском и португальском: хороший повод начать учить новый язык уже в эти выходные.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Англичанка плачет: Тереза Мэй уходит вся в слезах
- Маски зайчиков шокировали приморских педагогов
- В российской армии появилась новая должность
- Последнее слово Захарченко: "Перемен!"
- В Пулкове женщина упала с трапа самолета
Самое читаемое
-
"Евровидение" пересмотрело итоги
- "Пилоты спят!": скончавшийся в Домодедове дебошир требовал остановить самолет
- Больная раком женщина погибла из-за поломки аппарата лучевой терапии
- Монстр из Флориды: известного маньяка казнили спустя 30 лет
- На выпускников обрушился потолок во время последнего звонка. Видео
Телеканал "Россия"
-
Премьера трейлера и постера фильма Федора Бондарчука "Вторжение"
- "Удивительные люди" – 2019. Кастинг!
- Травля Яны Поплавской: сказочный старт и жестокая реальность Красной Шапочки
- "Cибирские мышки": жертвы фотографа-извращенца прерывают молчание
Вести.Экономика
-
Обвал рынков давит на позицию Трампа по Huawei
- Топ-10 компаний с самыми высокими зарплатами в Великобритании
- Ослабление рубля: будет ли еще шанс купить валюту?
- К чему ведут отрицательные ставки и почему не меняют модель потребления?
- Топ-10 городов мира с самым дорогим общественным транспортом
Вести.Hi-tech
-
В Huawei рассказали, когда заменят Android и Windows
- Amazon работает над считывателем эмоций
- Российские учёные оживили Джоконду
- Сверхприватный браузер Tor теперь есть на Android
- Honor 20: всё о новом "доступном флагмане"
Авто.Вести.Ru
-
Зеркало-камера и "прозрачный" капот: Land Rover обновил Discovery Sport
- Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра
- Skoda Superb впервые отправилась на бездорожье
- Объявлена цена Renault Arkana для России
- Skoda наконец-то показала обновленный Superb
Недвижимость
-
5 стран с самым доступным жильем у моря
- Раздельный сбор мусора будут стимулировать финансово
- Как это устроено: что такое технопарк, и для чего он нужен
- Туристам предлагают поселиться в гигантской картофелине
- Самым лучшим небоскребом будущего стал мусорный полигон
- Женщина приютила 60 кошек, теперь ее хотят выселить
Вести.Медицина
-
Правда или миф: тренировки на пустой желудок сжигают больше жира
- Кругом обман: почему паста с углем не отбеливает зубы (и даже вредит им)
- Говорят ученые: если вы не достигли успеха в молодости, ждите его после 50 лет
- Изжога от кофе: как сделать напиток более мягким?
- Осторожно, газы: неочевидная проблема диет с высоким содержанием белка
Вести в 20.00
-
Путин вручил в Кремле госнаграды
- Музей в Гданьске запретил "Темную ночь"
- 300 россиян не могут вылететь из Китая
Вести-Москва
-
Производитель вагонов заплатит за сбой на серой ветке метро
- Правила безопасности при подготовке к ЕГЭ: советы для школьников и родителей
- Дольщикам Urban Group начали выдавать ключи от долгожданных квартир
- Жители Бегового района сражаются за последний свободный клочок земли
- Выходные в столице: дары моря, фестивали и выставки
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Физики сгенерировали под водой самый громкий звук в истории
- Выявлены новые потенциально опасные последствия космических полётов
- Учёные выяснили, что влияет на желание завести собаку
- Российские учёные создали прибор для борьбы с бессонницей
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
Не наказуемо? Почему отпустили бросившую ребенка в поликлинике мать
- Быть начеку! Как обезопасить банковские карты от мошенников
- Попавшую в столичную больницу с укусами девочку отправят в соцучреждение
- В пруду музея "Коломенское" утонул человек
- Задержан избивший пенсионерку в храме москвич