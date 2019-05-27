Тема:

Помогите детям. Русфонд 51 минута назад

Новости Общество

Все видео этой рубрики
27 мая 201908:15

Нужна помощь: Диане Запольской требуется специальный ортез

Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.

Сегодня мы рассказываем о пятилетней Диане Запольской из Иркутска.

У Дианы спинальная мышечная атрофия (СМА). Как только девочка начала ходить, мышцы стали слабеть, и вскоре она уже не могла подпрыгнуть, перешагнуть порожек. Заболевание продолжает прогрессировать. Сейчас, чтобы Диана не потеряла способности двигаться, ей необходим специальный ортез, который будет удерживать спину и ноги. Но оплатить его у родителей девочки нет возможности.

Из письма Елены Запольской, мамы Дианы:

"До полутора лет Диана считалась здоровой девочкой. Был, правда, небольшой гипотонус в мышцах, но массаж сделал свое дело, и дочка начала держать голову, садиться и ходить. А потом в Диане как будто что-то сломалось: она перестала бегать, с трудом вставала на ножки и часто падала. Мы кинулись искать причину. Обследовали и ребенка, и себя в разных клиниках. Оказалось, что у Дианы спинальная мышечная атрофия 3-го типа. Мы с мужем оба – носители "поломанного" гена, который и унаследовала наша дочь. Мы бьемся, чтобы Диана сохранила возможность двигаться, но болезнь прогрессирует. Искривляется позвоночник, деформируются стопы, слабеют суставы – дочка ходит только с опорой. Диане срочно нужен специальный ортез. Но он очень дорогой, у нас нет возможности оплатить его самостоятельно. А Фонд социального страхования нам в этой ситуации не помощник, потому что ортез не входит в программу индивидуальной реабилитации дочки. Чтобы его включить, требуется время, которого у Дианы нет. Прошу, помогите!"

Для спасения Дианы Запольской не хватает 103 419 руб.

Невролог детского психоневрологического отделения №2 Научно-исследовательского клинического института педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева Ирина Шулякова (Москва):

"Диане необходимо носить аппарат (ортез) на туловище и ноги, это поможет замедлить развитие заболевания, остановить деформацию позвоночника, позволит сохранить двигательные навыки".

Внимание!

Цена ортеза 383 600 руб.

128 734 руб. собрали телезрители ГТРК «Иркутск».

151 447 руб. собрали читатели rusfond.ru.

Не хватает 103 419 руб.

ПОМОЧЬ ДИАНЕ

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 172 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 13,223 млрд руб. В 2019 году (на 23 мая) собрано 598 693 268 руб., помощь получили 637 детей. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг и получил благодарность Президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность. В ноябре 2018 года Русфонд выиграл президентский грант на издание интернет-журнала для потенциальных доноров костного мозга "Кровь5". Президент Русфонда Лев Амбиндер – лауреат Государственной премии РФ.

Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ "Курск", 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников "Норд-Оста", 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник", награжден памятным знаком "Милосердие" № 1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда – Лев Амбиндер, член Совета при Президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии "Медиаменеджер России" 2014 года в номинации "За социальную ответственность медиабизнеса". Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.

Ранее по теме

Сейчас

07:27

При пожаре в жилом доме в Татарстане пострадали взрослый и трое детей

03:07

Спасателям удалось ликвидировать открытое горение на траулере "Остров Сахалин"

00:37

Нововведения ЕГЭ-2019: два уровня математики на выбор и китайский язык

23:47

На озере в Конго затонула лодка: 30 человек погибли, около 200 пропали без вести

20:24

На московской стройке нашли 25 снарядов времен войны

20:06

Самолет из Пекина с отказавшим двигателем благополучно сел в Пулкове

19:22

Сборная России выиграла бронзу чемпионата мира по хоккею

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Итоги голосования в Европарламент: правила игры меняются

Итоги голосования в Европарламент: правила игры меняются

3 часа назад
В России начинается основная волна Единого государственного экзамена

В России начинается основная волна Единого государственного экзамена

8 часов назад
"Единая Россия" извинилась за действия чиновника, напавшего на журналиста ВГТРК

"Единая Россия" извинилась за действия чиновника, напавшего на журналиста ВГТРК

8 часов назад
Huawei против ответных мер Китая в отношении Apple

Huawei против ответных мер Китая в отношении Apple

4 часа назад
ЧМ по хоккею: золото - финнам, серебро - канадцам, бронза - россиянам

ЧМ по хоккею: золото - финнам, серебро - канадцам, бронза - россиянам

7 часов назад
Украина могла бы зарабатывать миллиарды, но зарабатывает их Белоруссия

Украина могла бы зарабатывать миллиарды, но зарабатывает их Белоруссия

3 часа назад
Новый президент Литвы обещает перестроить государственную политику

Новый президент Литвы обещает перестроить государственную политику

2 часа назад
Гуайдо надеется на Норвегию в переговорах с Мадуро

Гуайдо надеется на Норвегию в переговорах с Мадуро

2 часа назад
Президент США первым из мировых политиков встретился с новым японским монархом

Президент США первым из мировых политиков встретился с новым японским монархом

2 часа назад
Андрей Василевский – лучший вратарь чемпионата мира

Андрей Василевский – лучший вратарь чемпионата мира

9 часов назад
В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин

В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин

4 часа назад
Без каст и бедности: Индия проголосовала за новую страну

Без каст и бедности: Индия проголосовала за новую страну

10 часов назад
В России завершились праймериз "Единой России"

В России завершились праймериз "Единой России"

6 часов назад
Нужна помощь: Диане Запольской требуется специальный ортез

Нужна помощь: Диане Запольской требуется специальный ортез

49 минут назад
Время действовать: США могут "погасить" всю мобильную связь на планете

Время действовать: США могут "погасить" всю мобильную связь на планете

10 часов назад
Симоньян назвала Ассанжа величайшим журналистом эпохи

Симоньян назвала Ассанжа величайшим журналистом эпохи

16 часов назад
Эксперты рассказали, где за рубежом лучше покупать квартиру для сдачи в аренду

Эксперты рассказали, где за рубежом лучше покупать квартиру для сдачи в аренду

22 часа назад
Новый фильм Федора Бондарчука "Вторжение": премьера трейлера и постера

Новый фильм Федора Бондарчука "Вторжение": премьера трейлера и постера

23.05.2019 12:55
Директор школы во Владивостоке простила "другое поколение детей и родителей" за скандал

Директор школы во Владивостоке простила "другое поколение детей и родителей" за скандал

3 часа назад
Типичный сын богатых родителей: на Тимура Галлямова заведено уголовное дело

Типичный сын богатых родителей: на Тимура Галлямова заведено уголовное дело

7 часов назад
Расследование "Вестей недели": почему региональные перелеты "золотые", а тарифы - заоблачные

Расследование "Вестей недели": почему региональные перелеты "золотые", а тарифы - заоблачные

10 часов назад
Киселёв: Зеленский играет в президента, а Украина стала массовкой

Киселёв: Зеленский играет в президента, а Украина стала массовкой

10 часов назад
Софья Великая выиграла "Московскую саблю"

Софья Великая выиграла "Московскую саблю"

10 часов назад
"Темная ночь" зазвучала в Польше с новой силой

"Темная ночь" зазвучала в Польше с новой силой

11 часов назад
Пятиборец Александр Лесун победил на этапе Кубка мира

Пятиборец Александр Лесун победил на этапе Кубка мира

11 часов назад
По ком плачет Тереза Мэй

По ком плачет Тереза Мэй

11 часов назад
Донбасс ждет шага навстречу со стороны Киева

Донбасс ждет шага навстречу со стороны Киева

11 часов назад
Илья Воробьев останется главным тренером сборной России по хоккею

Илья Воробьев останется главным тренером сборной России по хоккею

11 часов назад
Вручение госнаград: таланты, которыми богата Россия

Вручение госнаград: таланты, которыми богата Россия

12 часов назад
Московское "Торпедо" вышло в ФНЛ

Московское "Торпедо" вышло в ФНЛ

12 часов назад
Путин принял участие в съезде профсоюзов и провел совещание с правительством

Путин принял участие в съезде профсоюзов и провел совещание с правительством

12 часов назад
В России горят леса, 40 пожаров уже потушили

В России горят леса, 40 пожаров уже потушили

12 часов назад
В Киеве треснул стеклянный пол нового пешеходного моста

В Киеве треснул стеклянный пол нового пешеходного моста

14 часов назад
Микробы, разрушающие пластик, помогут хотя бы отчасти очистить Мировой океан от мусора

Микробы, разрушающие пластик, помогут хотя бы отчасти очистить Мировой океан от мусора

16 часов назад
На слухи о рождении дочери Лазарев ответил с юмором

На слухи о рождении дочери Лазарев ответил с юмором

16 часов назад
Таксист открыл огонь из пистолета-пулемета в ходе драки в Подмосковье

Таксист открыл огонь из пистолета-пулемета в ходе драки в Подмосковье

21 час назад
Концепт: как будет выглядеть iOS 13

Концепт: как будет выглядеть iOS 13

26.05.2019 09:00
Выборы президента в Алжире могут перенести из-за отсутствия кандидатов

Выборы президента в Алжире могут перенести из-за отсутствия кандидатов

26.05.2019 07:54