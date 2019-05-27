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Помогите детям. Русфонд 51 минута назад
Нужна помощь: Диане Запольской требуется специальный ортез
Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.
Сегодня мы рассказываем о пятилетней Диане Запольской из Иркутска.
У Дианы спинальная мышечная атрофия (СМА). Как только девочка начала ходить, мышцы стали слабеть, и вскоре она уже не могла подпрыгнуть, перешагнуть порожек. Заболевание продолжает прогрессировать. Сейчас, чтобы Диана не потеряла способности двигаться, ей необходим специальный ортез, который будет удерживать спину и ноги. Но оплатить его у родителей девочки нет возможности.
Из письма Елены Запольской, мамы Дианы:
"До полутора лет Диана считалась здоровой девочкой. Был, правда, небольшой гипотонус в мышцах, но массаж сделал свое дело, и дочка начала держать голову, садиться и ходить. А потом в Диане как будто что-то сломалось: она перестала бегать, с трудом вставала на ножки и часто падала. Мы кинулись искать причину. Обследовали и ребенка, и себя в разных клиниках. Оказалось, что у Дианы спинальная мышечная атрофия 3-го типа. Мы с мужем оба – носители "поломанного" гена, который и унаследовала наша дочь. Мы бьемся, чтобы Диана сохранила возможность двигаться, но болезнь прогрессирует. Искривляется позвоночник, деформируются стопы, слабеют суставы – дочка ходит только с опорой. Диане срочно нужен специальный ортез. Но он очень дорогой, у нас нет возможности оплатить его самостоятельно. А Фонд социального страхования нам в этой ситуации не помощник, потому что ортез не входит в программу индивидуальной реабилитации дочки. Чтобы его включить, требуется время, которого у Дианы нет. Прошу, помогите!"
Для спасения Дианы Запольской не хватает 103 419 руб.
Невролог детского психоневрологического отделения №2 Научно-исследовательского клинического института педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева Ирина Шулякова (Москва):
"Диане необходимо носить аппарат (ортез) на туловище и ноги, это поможет замедлить развитие заболевания, остановить деформацию позвоночника, позволит сохранить двигательные навыки".
Внимание!
Цена ортеза 383 600 руб.
128 734 руб. собрали телезрители ГТРК «Иркутск».
151 447 руб. собрали читатели rusfond.ru.
Не хватает 103 419 руб.
Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 172 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 13,223 млрд руб. В 2019 году (на 23 мая) собрано 598 693 268 руб., помощь получили 637 детей. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг и получил благодарность Президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность. В ноябре 2018 года Русфонд выиграл президентский грант на издание интернет-журнала для потенциальных доноров костного мозга "Кровь5". Президент Русфонда Лев Амбиндер – лауреат Государственной премии РФ.
Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ "Курск", 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников "Норд-Оста", 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник", награжден памятным знаком "Милосердие" № 1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда – Лев Амбиндер, член Совета при Президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии "Медиаменеджер России" 2014 года в номинации "За социальную ответственность медиабизнеса". Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.
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