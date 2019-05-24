Битва за Европу. 28 стран выбирают Европарламент. Первые сюрпризы
В списках избирателей 426 миллионов человек. Выбрать предстоит 751 депутата. С четверга по воскресенье страны сами выбирают день голосования. Первыми начали Нидерланды и Великобритания.
Официальные результаты нельзя публиковать до 23 часов 26 мая, когда закроются последние участки в Италии, но за данными экзитполов идёт настоящая охота.
Всё дело в противоборстве евроскептиков и сторонников централизации надгосударственной власти в Европе. Борьба давно приняла панъевропейский масштаб, а потому, даже прогнозы по распределению голосов в первых странах могут повлиять на выбор избирателей, которые пойдут на участки в выходные.
В Нидерландах по данным опроса на выходе с участков победу одерживает социал-демократическая “Партия труда”. Её лидер Франс Тиммерманс, метящий на пост председателя Еврокомиссии фактически выступил локомотивом, привезшим партию к первому месту с 18 процентами голосов избирателей.
Тиммерманс сторонник нынешней интеграционной модели Европы, что дало повод говорить о “поражении” евроскептиков, к которым в Голландии причисляют в первую очередь партию “Форум за демократию”. Они лишь на третьем месте, уступив заодно и партии нынешнего премьера Марка Рютте.
Однако, в абсолютных цифрах картина сложнее. Из 26 кресел Европарламента, которые отводятся Нидерландам, победители получат пять мест, 4 отойдут “Народной партии за свободу и демократию” Рютте, а “Форум за демократию” получит 3 места.
В партии воспринимают такой результат исключительно, как победу, так как для них это вообще первые выборы в центральный законодательный орган Европы.
Выборную активность сложно оценить однозначно. С одной стороны, избирателя сложно привлечь процессами выборов в столь удалённые от него органы власти. С другой — явка в Нидерландах превысила 41 процент. 4 года назад на аналогичные выборы пришло на четыре процента меньше Однако для самих Нидерландов гражданская активность является нормой. На выборы местных парламентариев приходит три четверти тех, кто имеет право голоса.
Ещё одним сюрпризом выборов стало участие в них граждан Великобритании. Страна так нерешительно исполняет волеизъявление своих граждан, заявивших на референдуме о желании покинуть Евросоюз, что Лондон так и не смог назвать Брюсселю дату окончательного расставания.
Чтобы не нарушать права пока ещё граждан ЕС, Великобритании предоставили право выбрать 70 членов Европарламента.
Не исключено, что уже к концу этого года онибудут вынуждены покинуть свои места.
Но пока, британцы, уставшие от политической импотенции двух своих ключевых партий, голосуют за центробежные силы, способные обеспечить Brexit в формате “здесь и сейчас”.
Сегодня в голосование включились Ирландия и Чехия. Завтра избирательные участки откроются в Латвии, Словакии и на Мальте, а в воскресенье проголосуют остальные страны Евросоюза.
Окончательные итоги и распределение мест станут известны в понедельник 27 мая.
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