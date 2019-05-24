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Конфликт в Сирии 56 минут назад
Amnesty International: Ракка в руинах, а США скрывают гибель мирных жителей
Сирийская Ракка находится в руинах, а США и их союзники скрывают реальное число жертв среди мирного населения, заявила глава британского офиса Amnesty International Кейт Аллен. Ее доклад по итогам поездки в разрушенный город опубликовала газета Guardian.
Город полностью в руинах, а военнослужащие отказываются признавать гибель мирного населению и как-либо ему помогать. Так описывает сирийскую Ракку после операции западной коалиции во главе с США глава британской Amnesty International Кейт Аллен. Ее впечатления публикует газета Guardian.
"Каждая улица без окон, опустевшие здания. Километры щебня. Сваи из витого металла. Полное разорение. Жителям, отчаянно нуждающимся в помощи, не оказали ее, и целые семьи вынуждены жить в обломках зданий. Дети проводят весь день, копаясь в мусоре в поисках куска стали и пластика, которые они могут продать, чтобы купить еду. Они рискуют получить травму или вообще умереть от не обезвреженных мин", — рассказывает Кейт Аллен, глава Amnesty International UK
Картину разрушений журналист и правозащитник подкрепляет сухими цифрами. С июня по октябрь 2017 года одни только США выпустили по городу 30 тысяч артиллерийских снарядов. В результате воздушных атак коалиции было убито по меньшей мере 1600 мирных жителей — это в 10 раз больше, чем предполагалось ранее.
"Американцы просто штурмовали город, как будто он весь состоит из боевиков", — говорит Алексей Леонков, редактор журнала "Арсенал Отечества".
Очевидные и документально зафиксированные факты в Вашингтоне и Лондоне пытаются игнорировать. В прошлом году британский министр обороны Гэвин Уильямсон назвал доклад правозащитников "разочаровывающим" и "позорным". По его словам, всем необходимо признать "удивительный профессионализм Королевских ВВС". Политики отрицания придерживаются и Штаты, которые признают лишь незначительное число жертв среди мирного населения. А сравнения с продуманной в гуманитарном плане российской операцией по освобождению Алеппо и вовсе пытаются избегать.
Когда мы освобождали город Алеппо вместе с сирийской армией, то там была проделана огромная подготовительная работа, были сделаны гуманитарные коридоры, через которые выводили мирное население. Была проведена работа огневой поддержки, когда были уничтожены практически все командиры вот этих оборонявшихся боевиков. Был проведен великолепный штурм этого города, и потери среди мирного населения были минимальными", — объясняет Алексей Леонков, редактор журнала "Арсенал Отечества".
Многие эксперты сходятся во мнении, что Ракка и Мосул — не первый и не последний пример военных преступлений, о которых все знают, но никого не привлекают к ответственности. Как пишет в своей статье Кейт Аллен, начиная с Югославии и заканчивая Сирией, США и их военные союзники годами рассказывали о "точечных бомбардировках" и "выборочных ударах", что было ложью как тогда, так и сейчас.
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