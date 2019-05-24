Тема:
Арктика 11 минут назад
В Александро-Невской лавре нашли могилы последних грузинских царей
Саркофаг графа Якова Ростовцева, одного из авторов крестьянской реформы 1861 года, а также 26 могил членов грузинской царской семьи обнаружены ходе реставрации Федоровского храма в Александро-Невской лавре. Кроме того, в обители привели в порядок помещения для духовно-просветительского центра.
Федоровская церковь лавры находится вдали от туристических маршрутов — оттого и реставрация здесь заняла больше десяти лет. Верхний храм был освящен еще в 2018 году, а в нижнем — работы продолжаются до сих пор.
""Настоящая реставрация не может быть быстрой. Потому что дело не только во внешнем виде, но и технологию надо соблюдать. А сейчас очень сложно людей найти, которые работали бы в технологиях, которыми это было построено", — отмечает наместник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий.
Такая щадящая реставрация принесла ряд настоящих открытий. Было обнаружено место упокоения графа Якова Ростовцева, раскаявшегося декабриста, который вошел в историю как один из авторов крестьянской реформы 1861 года.
"Плита была отодвинута к стене и замурована за кирпичной стеной как то, что не может никогда понадобиться. Ее даже не нужно уничтожать – пережиток царской эпохи уже не воспринимался, как враждебный", — рассказывает помощник наместника и архитектурно-художественному убранству Свято-Троицкой Александро-Невской лавры по реставрации Алексей Одинцов.
Надгробный камень графа был обнаружен приваленным к стене, а мраморная крипта была приспособлена под дворницкую.
Демонтаж поздних советских пристроек также преподнес сюрпризы — были обнаружены надгробные плиты знатных грузинских семей и последних царей страны Сакартвело. Тридцать восемь фамилий — целый грузинский некрополь, спрятанный за толстым слоем цемента.
Здание бывшей Свято-Духовской церкви в советское время было разорено. В разные годы здесь находился аэроклуб, физкультурное общество "Спартак" и станция переливания крови. Сегодня впервые можно увидеть, что под слоями штукатурки скрывался образец Петровского барокко. Здесь реставрация только планируется.
Ранее по теме
-
Эксперты "ПОРА" обсудили развитие туризма в арктических заповедниках2 суток назад
-
Ученые рассказали, почему боганидский голец — еда будущего7 суток назад
-
"ПОРА" предлагает создать базу языков коренных народов Севера28 суток назад
-
Энецкую письменность представят в ООН1 месяц назад
-
"Ворота Арктики" на Севморпути: Россия открыла северную кладовую1 месяц назад
-
"ПОРА" и Кольский научный центр РАН подписали соглашение о сотрудничестве1 месяц назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Англичанка плачет: Тереза Мэй уходит вся в слезах
- Маски зайчиков шокировали приморских педагогов
- В российской армии появилась новая должность
- Последнее слово Захарченко: "Перемен!"
- В Пулкове женщина упала с трапа самолета
Самое читаемое
-
"Евровидение" пересмотрело итоги
- "Пилоты спят!": скончавшийся в Домодедове дебошир требовал остановить самолет
- Больная раком женщина погибла из-за поломки аппарата лучевой терапии
- Монстр из Флориды: известного маньяка казнили спустя 30 лет
- На выпускников обрушился потолок во время последнего звонка. Видео
Телеканал "Россия"
-
Премьера трейлера и постера фильма Федора Бондарчука "Вторжение"
- "Удивительные люди" – 2019. Кастинг!
- Травля Яны Поплавской: сказочный старт и жестокая реальность Красной Шапочки
- "Cибирские мышки": жертвы фотографа-извращенца прерывают молчание
Вести.Экономика
-
Обвал рынков давит на позицию Трампа по Huawei
- Топ-10 компаний с самыми высокими зарплатами в Великобритании
- Ослабление рубля: будет ли еще шанс купить валюту?
- К чему ведут отрицательные ставки и почему не меняют модель потребления?
- Топ-10 городов мира с самым дорогим общественным транспортом
Вести.Hi-tech
-
В Huawei рассказали, когда заменят Android и Windows
- Amazon работает над считывателем эмоций
- Российские учёные оживили Джоконду
- Сверхприватный браузер Tor теперь есть на Android
- Honor 20: всё о новом "доступном флагмане"
Авто.Вести.Ru
-
Зеркало-камера и "прозрачный" капот: Land Rover обновил Discovery Sport
- Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра
- Skoda Superb впервые отправилась на бездорожье
- Объявлена цена Renault Arkana для России
- Skoda наконец-то показала обновленный Superb
Недвижимость
-
5 стран с самым доступным жильем у моря
- Раздельный сбор мусора будут стимулировать финансово
- Как это устроено: что такое технопарк, и для чего он нужен
- Туристам предлагают поселиться в гигантской картофелине
- Самым лучшим небоскребом будущего стал мусорный полигон
- Женщина приютила 60 кошек, теперь ее хотят выселить
Вести.Медицина
-
Правда или миф: тренировки на пустой желудок сжигают больше жира
- Целоваться может быть опасно: объясняют ученые
- Есть вопрос: правда ли микроволновка увеличивает риск рака
- Почему недосып вредит сердцу
- Конъюктивит вместо сифилиса, метеоризм вместо беременности и другие ошибки врачей
Вести в 20.00
-
Путин вручил в Кремле госнаграды
- Музей в Гданьске запретил "Темную ночь"
- 300 россиян не могут вылететь из Китая
Вести-Москва
-
Производитель вагонов заплатит за сбой на серой ветке метро
- Правила безопасности при подготовке к ЕГЭ: советы для школьников и родителей
- Дольщикам Urban Group начали выдавать ключи от долгожданных квартир
- Жители Бегового района сражаются за последний свободный клочок земли
- Выходные в столице: дары моря, фестивали и выставки
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Физики сгенерировали под водой самый громкий звук в истории
- Выявлены новые потенциально опасные последствия космических полётов
- Учёные выяснили, что влияет на желание завести собаку
- Российские учёные создали прибор для борьбы с бессонницей
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
Не наказуемо? Почему отпустили бросившую ребенка в поликлинике мать
- Быть начеку! Как обезопасить банковские карты от мошенников
- Попавшую в столичную больницу с укусами девочку отправят в соцучреждение
- В пруду музея "Коломенское" утонул человек
- Задержан избивший пенсионерку в храме москвич