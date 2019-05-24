Годы пошли насмарку. Дзюба раскритиковал финал "Игры престолов"

Нападающий сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба раскритиковал финальный, восьмой сезон культового сериала современности от телеканала HBO "Игра престолов".

"Финал "Игры престолов"? Безобразие! Катастрофа! Ужас! Считаю, что это провал! Все эти годы пошли насмарку, – приводит слова Дзюбы "Радио Зенит" в социальной сети Twitter. – Я не поклонник сериала, но все видел. Считаю, что нужно переснимать".

Артем Дзюба: "Финал "Игры престолов"? — Безобразие! Катастрофа! Ужас! Считаю, что это провал! Все эти годы пошли насмарку. Я не поклонник сериала, но все видел. Считаю, что нужно переснимать" #дзюба #РадиоЗенит — Радио Зенит (@radiozenit) 24 мая 2019 г.

Напомним, фанаты недовольные финалом "Игры престолов" создали петицию с требованием переснять заключительный сезон. Петицию уже подписали порядка 1,5 миллиона человек.