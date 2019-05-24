ПОРА обсудить предпринимательство в Арктике

29 мая на площадке Экспертного центра "Проектный офис развития Арктики" (ПОРА) состоится заседание дискуссионного клуба. Оно будет посвящено обсуждению проекта федерального закона "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации". Модераторами выступают генеральный директор ПОРА Борис Тарасов и эксперт ПОРА по ГЧП, доцент ИОН РАНХиГС Александр Воротников.

Законопроект подготовлен министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики. Он призван установить меры государственной поддержки предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации. Предусмотренный законопроектом механизм поддержки инвестиционной деятельности в основном аналогичен механизму 212-ФЗ "О свободном порте Владивосток".

В рамках дискуссионного клуба участники обсудят действенность предложенных законопроектом мер поддержки предпринимательской деятельности, другие необходимые меры поддержки предпринимательской деятельности в российской Арктической зоне, а также предложения в законопроект.

К обсуждению приглашены (по алфавиту):

- Александр Алешкин, начальник управления судовыми активами АО СУЭК

- Виктор Досенко, президент Международной академии транспорта

- Денис Кравченко, заместитель председателя думского комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, кандидат экономических наук

- Александр Крутиков, замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики

- Рустам Романенков, заместитель гендиректора ООО "Газпром нефть шельф"

- Дмитрий Фишкин, заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в области гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана министерства природных ресурсов и экологии России

- Моисей Фурщик, управляющий партнер ФОК (Финансовый и организационный консалтинг), глава экспертного совета Комитета РСПП по промышленной политике

Заседание начнется в 10 часов 30 минут по адресу: Москва, 2-я Звенигородская улица, дом 12, стр.1, подъезд 2, этаж 3. Вход по предварительной регистрации.