Игумен Севастиан на два месяца помещен в следственный изолятор

Суд на два месяца арестовал 60-летнего игумена Севастиана, ранившего ножом в келье Троице-Сергиевой лавры иеродьякона Поликарпа. Священнослужитель помещен в следственный изолятор.

Два дня назад игумен Севастиан (в миру Николай Запольнов) под влиянием выпитого алкоголя бросился с ножом на 62-летнего иеродьякона Поликарпа (в миру Николая Сидорова), обвиняя последнего в присвоении пожертвований.

Вчера, 23 мая, патриарх Кирилл лишил сана агрессивного священника.