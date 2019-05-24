Папа Римский доверил женщинам важное направление в деятельности церкви

Папа Римский Франциск впервые назначил женщин консультантами постоянного секретариата синода.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировало агентство АНСА. Сообщается, что среди назначенцев — три монахини, которые работают структурах Ватикана и преподают в папских университетах и одна светская дама — доцент социологических наук римского университета Roma Tre.

Предстоятель католической церкви не раз отмечал важную роль женщин в церковной жизни, выступая за расширение их функций в церковных учреждениях. Но пока речи не идет о возведении их в сан священника.