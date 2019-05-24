В ДТП с участием маршрутки в Волгограде пострадали семь человек. Видео

Сегодня во второй половине дня в Центральном районе Волгограда столкнулись маршрутка и легковушка. От удара микроавтобус потерял управление и влетел в столб и бордюр.

По предварительным данным, к аварии привел неожиданный маневр красной машины — Daewoo Matiz внезапно повернул из среднего ряда налево перед маршруткой.

Медицинская помощь потребовалась пятерым пассажирам микроавтобуса. Сидевшие в салоне малолитражки два человека тоже получили травмы.

Пресс-служба МВД по Волгоградской области сообщила, что детей среди пострадавших не оказалось.