Канадский премьер извинился за осужденного 134 года назад индейского вождя

В Канаде официально оправдали вождя индейского племени Паундмейкера, осужденного 134 года назад колониальным правительством за участие в восстании в Саскачеване.

В 1885 году вождь был приговорен к тюремному заключению. Через год его выпустили, но он почти сразу же он умер от заболевания легких.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сегодня посетил могилу вождя и принес официальные извинения индейскому племени.

"В 2019 году мы признаем правду в его словах о том, что как лидер, как политический деятель и как миротворец он делал все возможное, чтобы не допустить бессмысленных смертей. Нам понадобилось 134 года, чтобы достичь этого поворотного момента — оправдания вождя Паундмейкера", — заявил Трюдо, передает ТАСС.

В последние годы в Канаде набирает обороты переоценка исторических событий времен колонизации. Так, в 2018 году государственные власти принесли извинения индейскому племени из провинции Британская Колумбия за то, что более 150 лет назад их вожди были повешены.

А городские власти Галифакса (провинция Новая Шотландия), чтобы окончательно примириться с местными индейцами, демонтировали статую основателя этого города Эдварда Корнуоллиса, так как в годы колонизации он стал виновником массовых убийств, объявив награду за индейские скальпы.