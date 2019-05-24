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24 мая 201918:15

Димитрис Прифтис: ожидаем еще более тяжелую игру с "Химками"

http://www.steauabaschet.ro

Во втором матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ казанский УНИКС примет подмосковные "Химки". Главный тренер казанцев Димитрис Прифтис поделился ожиданиями от матча с химчанами.

"Мы ожидаем еще более тяжелую игру, потому что "Химки" очень талантливая команда, которая играет очень разнообразно и при этом забивает, – заявил Прифтис, слова которого приводит пресс-служба УНИКСа. – Мы должны контролировать их игру, трехочковые броски, что не очень просто".

Напомним, первая игра серии завершилась победой УНИКСа со счетом 96:91. Вторая игра противостояния состоится в пятницу, 24 мая и пройдет также в Казани, начало – в 19:00 по московскому времени.

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