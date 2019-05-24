"Мельницу Гитлера" продали за 100 тысяч евро

Шифровальную машину "Мельница Гитлера" продали на аукционе в Мюнхене за 98 тысяч евро (около 110 тысяч долларов), передает РИА Новости.

Машина была спроектирована в 1941 году на замену "Энигме", которую к тому времени взломали. Взломом занималась специальная команда во главе со знаменитым английским математиком Аланом Тьюрингом.

Свое прозвище "Мельница Гитлера" SG-41 получила из-за складной ручки на правой стороне.

Владельцем стал частный коллекционер, его имя не называют. Долгое время аппарат находился во временном пользовании в музее форта Ройенталь в Швейцарии.