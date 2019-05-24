Илья Ковальчук: финны – не самый простой соперник, много нервов нам попортили

В полуфинале чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная России сыграет с командой Финляндии. Капитан российской национальной команды Илья Ковальчук поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с финнами.

"Сегодня легко потренировались, надо восстановиться после вчерашнего матча. Мы играли с финнами передчемпионата мира, проиграли, так что нужно сделать правильные выводы, – приводит слова Ковальчука пресс-служба ФХР. – Финляндия – молодая команда, практически все ребята из КХЛ. Наши тренеры их прекрасно знают, так что расскажут, что делать. Финны много нервов нам попортили, не самый простой для нас соперник, но нам надо завтра играть в свой хоккей".

Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) утвердил проведение чемпионата мира 2023 года в Санкт-Петербурге: "здорово, круто, что в России опять будет чемпионат мира. Я уверен, что в России хоккей – спорт номер один. Мы сами это чувствуем, нас везде поддерживают. Турнир даст толчок развития спорта в нашей стране, молодежь увидит своих кумиров живьем. Надеюсь, еще больше детей захочет играть в хоккей", – подытожил капитан сборной.

Напомним, матч Россия – Финляндия состоится в субботу, 25 мая и пройдет на льду арены имени Ондрея Непелы в Братиславе, начало – в 16:15 по московскому времени