Илья Ковальчук: финны – не самый простой соперник, много нервов нам попортили
В полуфинале чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная России сыграет с командой Финляндии. Капитан российской национальной команды Илья Ковальчук поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с финнами.
"Сегодня легко потренировались, надо восстановиться после вчерашнего матча. Мы играли с финнами передчемпионата мира, проиграли, так что нужно сделать правильные выводы, – приводит слова Ковальчука пресс-служба ФХР. – Финляндия – молодая команда, практически все ребята из КХЛ. Наши тренеры их прекрасно знают, так что расскажут, что делать. Финны много нервов нам попортили, не самый простой для нас соперник, но нам надо завтра играть в свой хоккей".
Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) утвердил проведение чемпионата мира 2023 года в Санкт-Петербурге: "здорово, круто, что в России опять будет чемпионат мира. Я уверен, что в России хоккей – спорт номер один. Мы сами это чувствуем, нас везде поддерживают. Турнир даст толчок развития спорта в нашей стране, молодежь увидит своих кумиров живьем. Надеюсь, еще больше детей захочет играть в хоккей", – подытожил капитан сборной.
Напомним, матч Россия – Финляндия состоится в субботу, 25 мая и пройдет на льду арены имени Ондрея Непелы в Братиславе, начало – в 16:15 по московскому времени
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Кто сменит Терезу Мэй: букмекеры уже делают ставки
- Директор школы уволилась после перформанса, устроенного учениками
- В российской армии появилась новая должность
- Филарет отказался признавать единство ПЦУ
- В Минобороны РФ опровергли сообщение о химатаке в Сирии
Самое читаемое
-
"Евровидение" пересмотрело итоги
- "Пилоты спят!": скончавшийся в Домодедове дебошир требовал остановить самолет
- Больная раком женщина погибла из-за поломки аппарата лучевой терапии
- Монстр из Флориды: известного маньяка казнили спустя 30 лет
- На выпускников обрушился потолок во время последнего звонка. Видео
Телеканал "Россия"
-
Премьера трейлера и постера фильма Федора Бондарчука "Вторжение"
- "Удивительные люди" – 2019. Кастинг!
- Травля Яны Поплавской: сказочный старт и жестокая реальность Красной Шапочки
- "Cибирские мышки": жертвы фотографа-извращенца прерывают молчание
Вести.Экономика
-
Обвал рынков давит на позицию Трампа по Huawei
- Топ-10 компаний с самыми высокими зарплатами в Великобритании
- Ослабление рубля: будет ли еще шанс купить валюту?
- К чему ведут отрицательные ставки и почему не меняют модель потребления?
- Топ-10 городов мира с самым дорогим общественным транспортом
Вести.Hi-tech
-
В Huawei рассказали, когда заменят Android и Windows
- Amazon работает над считывателем эмоций
- Российские учёные оживили Джоконду
- Сверхприватный браузер Tor теперь есть на Android
- Honor 20: всё о новом "доступном флагмане"
Авто.Вести.Ru
-
Зеркало-камера и "прозрачный" капот: Land Rover обновил Discovery Sport
- Камеры научатся "вычислять" водителей-лишенцев
- Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра
- Skoda Superb впервые отправилась на бездорожье
- Skoda наконец-то показала обновленный Superb
Недвижимость
-
5 стран с самым доступным жильем у моря
- Раздельный сбор мусора будут стимулировать финансово
- Как это устроено: что такое технопарк, и для чего он нужен
- Туристам предлагают поселиться в гигантской картофелине
- Самым лучшим небоскребом будущего стал мусорный полигон
- Женщина приютила 60 кошек, теперь ее хотят выселить
Вести.Медицина
-
Правда или миф: тренировки на пустой желудок сжигают больше жира
- Целоваться может быть опасно: объясняют ученые
- Есть вопрос: правда ли микроволновка увеличивает риск рака
- Почему недосып вредит сердцу
- Конъюктивит вместо сифилиса, метеоризм вместо беременности и другие ошибки врачей
Вести в 20.00
-
Путин вручил в Кремле госнаграды
- Музей в Гданьске запретил "Темную ночь"
- 300 россиян не могут вылететь из Китая
Вести-Москва
-
Производитель вагонов заплатит за сбой на серой ветке метро
- Правила безопасности при подготовке к ЕГЭ: советы для школьников и родителей
- Дольщикам Urban Group начали выдавать ключи от долгожданных квартир
- Жители Бегового района сражаются за последний свободный клочок земли
- Выходные в столице: дары моря, фестивали и выставки
- Москву ждет дождь с грозой, а потом жара
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Физики сгенерировали под водой самый громкий звук в истории
- Выявлены новые потенциально опасные последствия космических полётов
- Учёные выяснили, что влияет на желание завести собаку
- Российские учёные создали прибор для борьбы с бессонницей
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
Не наказуемо? Почему отпустили бросившую ребенка в поликлинике мать
- Быть начеку! Как обезопасить банковские карты от мошенников
- Попавшую в столичную больницу с укусами девочку отправят в соцучреждение
- В пруду музея "Коломенское" утонул человек
- Задержан избивший пенсионерку в храме москвич