День славянской письменности: торжества прошли во всех регионах России
Владимир Путин встретился сегодня с патриархом Московским и Всея Руси Кириллом. В День памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия предстоятель отмечает тезоименитство. А для всей страны это также День славянской письменности и культуры, начало которым, собственно, и положило создание кириллической азбуки. Торжества прошли по всей стране. Самые масштабные, разумеется, были в Москве, где на Красной площади состоялся грандиозный концерт.
Среди золота куполов и нескончаемого перезвона, на величественной Красной площади проходит всероссийский праздничный концерт. На огромной сцене более 30 творческих коллективов, тысяча исполнителей и невероятная музыка. Российская столица сегодня стала центром торжеств Дня славянской письменности и культуры.
Сегодняшний праздник искренний и по-настоящему народный. Оттого столько людей собралось на красавице Красной площади. К гостям и участником грандиозного концерта обратился патриарх Кирилл.
"Не может быть развития человеческой личности, не может быть развития страны, если не живет дух человека, если опускаются крылья, если нет способности бороться, если нет способности любить и устремляться в будущее. Все эти способности заложены в нашем народе. А первые кирпичики в создание этого великого здания положили святые равноапостольные Кирилл и Мефодий", — заявил предстоятель Русской православной церкви.
Большие торжества проходят в день тезоименитства патриарха, то есть в день памяти святого, имя которого носит предстоятель Русской церкви. Президент Владимир Путин встретился с московским первосвятителем и поздравил его с этим значимым днем.
"Хочу поздравить вас с праздником, с днем тезоименитства. Поблагодарить за совместную работу по укреплению страны. Ну, и само собой, за ваш вклад в укрепление Русской православной церкви, а значит, в укрепление всей нашей страны, всей России. Спасибо вам большое. Есть только одно пожелание. Ваши ближайшие сотрудники не хотят вам этого говорить. Я скажу. Ну, тоже график свой корректировать в сторону разгрузки", — обратился к патриарху Владимир Путин.
"В сторону разгрузки. Спасибо большое, Владимир Владимирович, за добрые слова и за такой замечательный уровень сотрудничества, взаимодействия, который сейчас осуществляется между государством российским и церковью при вашем непосредственном активном участии", — ответил патриарх Кирилл.
С днем тезоименитства патриарха поздравили и Дмитрий Медведев с супругой. Светлана Медведева подарила предстоятелю букет роз.
Праздник письменности и культуры объединил миллионы людей в славянских странах-наследницах кирилло-мефодиевского алфавита. Многие специально приехали на торжества в российскую столицу.
"Это алфавит, это общение, это дружба, это наша общая религия, наша общая история, наша общая культура", — объясняет Валентин Петров.
"Мы всегда вместе, каждый день — Сербия и русские", — говорит Беляна Пумпанович.
"Для меня сегодня была замечательная возможность увидеть такой концерт и патриарха Кирилла", — рассказывает Иван Мартинес.
Этот день называют днем рождения славянской культуры, а в широком смысле — началом исторического времени всей славянской цивилизации. Кирилл и Мефодий сделали главное — объединили славян "буквой и словом". Именно с момента создания азбуки славяне стали воспринимать себя единым народом с собственными письменностью и языком.
Торжества сегодня проходят во всех регионах России. В Брянске хор из 700 человек выступил на одноименной Славянской площади. А в Астрахани сотни верующий прошли крестным ходом от 80-метровой Пречистенской колокольни Успенского собора до Поклонного Кирилло-Мефодьевского креста.
А так праздник встречали в Симферополе: на древней земле Крыма, что объединила разные этносы и коренные народы полуострова, в хоровом пении приняли участи 400 человек.
Сегодняшний праздник — единственный в России, имеющий официальный статус церковно-государственного. Его встретили и в других странах, для которых духовное наследие братьев-просветителей стало исторически общим.
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