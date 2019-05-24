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Джулиан Ассанж и WikiLeaks 53 минуты назад
Минюст США устроил показательную порку: Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы за шпионаж
Вашингтон выдвинул новые обвинения в отношении основателя WikiLeaks. Теперь Джулиану Ассанжу вместо 5 лет за решеткой могут дать срок в 35 раз больше. Из пособника хакеров, как его раньше называл американский минюст, Ассанж в одночасье стал шпионом.
Американский минюст затеял показательную порку: 17 новых пунктов обвинения, по каждому из которых основатель WikiLeaks может получить до 10 лет тюрьмы, плюс первоначальное обвинение в хакерстве грозят Джулиану Ассанжу в общей сложности 175 годами тюрьмы.
"Цель американского правительства в том, чтобы запугать абсолютно всех. Чтобы никто даже не посмел предпринять попытку рассекретить какую-либо информацию. Это дело нацелено на то, чтобы создать холодящий кровь эффект в мире журналистики. Не только среди американцев, но и во всем мире", — подчеркивает экс-сотрудник ЦРУ Джон Кириаку.
Ассанжа, раскрывшего миру правду о преступлениях Пентагона и частных военных компаний США в Ираке, провалах американцев в Афганистане, тайной прослушке Вашингтоном ближайших союзников и пытках в Гуантанамо хотят судить по закону о шпионаже. Принят он был в разгар Первой мировой войны.
За 102 года существования этого юридического документа за решетку из-за него ни разу не попал ни один журналист. Создатель WikiLeaks может стать первым.
- Это сумасшествие. Это конец журналистики нацбезопасности и Первой поправки (к Конституции США).
Войной, объявленной всему миру журналистики, назвал происходящее и Эдвард Сноуден. Ведь по закону о шпионаже, как правило, преследуют тех, кто, являясь частью системы, сам незаконно добывает информацию (так было с Мэннингом), но не тех, кто ее делает общедоступной. И чем в таком случае публикация кадров расстрела съемочной группы в Ираке на WikiLeaks без разрешения правительства США отличается от появлениях этих же кадров в эфире CNN или NBC?
"Дело в том, что журналисты в области расследований дел национальной безопасности занимаются этим ежедневно. Каждый день в New York Times, The Washington Post и всех других новостных агентствах Америки, журналисты получают засекреченную информацию. Это наша работа, таким образом мы можем рассказывать людям о том, что происходит в мире — о войнах, о слежках и обо всем остальном, что происходит вокруг нас", — рассказывает о труде журналиста сотрудник The New York Times Чарли Сэвидж.
С помощью закона о шпионаже подобраться к Ассанжу пытались еще при Бараке Обаме. И только общественный резонанс заставил тогдашнего генпрокурора США Эрика Холдера нажать на тормоза. При Трампе, похоже, решили идти напролом. Курирующий дело заместитель генпрокурора по вопросам национальной безопасности Джон Демерс вообще отказал Ассанжу в праве считаться журналистом, но так и не объяснил почему его нужно было записывать в шпионы.
"Он — идеальная мишень с точки зрения правительства. Он человек, который не ограничивает себя в действиях, хороший публицист посмотрит на всю засекреченную информацию и скажет — нет, наверное, это публиковать не стоит, нужно проконсультироваться с правительством. Но Ассанж ничего этого не делал", — добавляет эксперт Дэн Абрамс.
Ключевой фигурой в деле Ассанжа остается Челси Мэннинг. До смены пола ее звали Бредли.
На прошлой неделе Мэннинг снова заключили под стражу, но она пообещала быть непреклонной. Сотрудничать со следствием не собирается.
"Тюрьма — это страшное место. Несмотря на это, я не боюсь, меня это не беспокоит. Я уже была в тюрьме, поэтому попытки запугать меня повестками в суд просто не сработают", — заявила экс-военнослужащая США Челси Мэннинг.
Мэннинг находится в тюрьме в штате Вирджинии. Именно там американские прокуроры хотят видеть и основателя WikiLeaks. До 12 июня США должны предоставить британским властям документы на экстрадицию. Выдачи Ассанжа добиваются и шведы.
На следующие слушания, которые назначены на 30 мая, в суд Джулиана Ассанжа снова привезут из тюрьмы Белмарш. Другое ее название — британское Гуантанамо. Полтора месяца в тамошней одиночке еще больше ухудшили состояние Ассанжа, подорванное годами вынужденного затворничества в эквадорском посольстве.
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