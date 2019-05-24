Российский велогонщик Закарин выиграл этап "Джиро д'Италия"

Капитан команды "Катюша-Альпецин" Ильнур Закарин стал победителем 13-го этапа престижной шоссейной многодневной гонки "Джиро д'Италия". Российский велогонщик 24 мая преодолел дистанцию 196 километров за 5 часов 34 минуты 40 секунд​​​. Для него это вторая победа на этапах "Джиро" в карьере.

Вторым в гонке стал испанец Микель Ниеве из Mitchelton–Scott (+35 секунд). В тройке лучших также оказался его соотечественник Микель Ланда из Movistar (+1 минута 20 секунд). Россиянин Павел Сиваков из Ineos приехал к финишу девятым (+3 минуты 34 секунды), став обладателем белой майки, которую дают лучшему молодому гонщику "Джиро" на данный момент.

После 13-го этапа Закарин переместился на третье место в общем зачете с отставанием в 2 минуты 56 секунд от лидера. Первым идет словенец Ян Поланц (UAE Team Emirates). Второе место удерживает словенец Примож Роглич из Jumbo-Visma (+2,25).

14-й этап "Джиро д'Италия" состоится 25 мая.