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24 мая 201921:35 Михаил Антонов

Ирландцы и чехи выстроились в очереди: ЕС голосует за будущее

Ирландцы и чехи выстроились в очереди: ЕС голосует за будущее

Жители Ирландии и Чехии стоят в очередях на избирательные участки. В ЕС проходят выборы в Европарламент. Каждый день голосуют граждане определенных стран. И с каждым днем меняется расклад политических сил. Сторонникам ЕС противостоят евроскептики.

Кто много имеет, тот многим рискует. Применительно к выборам в Европарламент, это как раз про христианских демократов Ангелы Меркель и ее баварских союзников из ХСС. Они входят в Европейскую народную партию, которая объединяет консерваторов, и вместе с социалистами формирует евроцентристское большинство.

Не только Европарламент — все европейские институты до сих пор были выстроены на этом политическом фундаменте. Перед Меркель и ее союзниками стоит задача сохранить его, потому что многие европейцы, как ожидается, будет принимать решения также, как и на национальных выборах — часто в логике продиктованной падением доходов и сокращением социальных программ.

"Почему мы выступаем за Европу? Мы твердо убеждены, что объединенная Европа — единственный правильный ответ на изменяющийся мир и глобальные вызовы", — агитировала за единство канцлер Германии Ангела Меркель.

Евросоюз — это 426 миллионов избирателей. Европарламент — 751 депутат, которые избираются по национальным квотам, пропорциональным численности населения. Самая большая квота 96 мест — у Германии. Европарламент не обладает правом законодательной инициативы, но влияет на формирование исполнительной власти. В частности, предлагает кандидатуру председателя Еврокомиссии и утверждает ее решения. Сейчас почти 54% мандатов как раз у блока право- и левоцентристов, но их представительство может сократиться до 47%.

Голосование идет уже четыре дня. Началось с Нидерландов и Великобритании, закончится в воскресенье, 26 мая, волеизъявлением в Германии и Франции. Первые результаты как будто бы стали хорошей новостью для Брюсселя: в Голландии победили свои — социал-демократы, ультраправые из партии "Свобода" потеряли 3 из 4 мест, которые у них есть в нынешнем парламенте. Но эти мандаты просто перехватили более умеренные евроскептики. Так что — ничья.

Результаты голосования в Британии объявят в 27 мая, в понедельник. Социологи предрекают победу сторонникам Brexit во главе с Найджелом Фарраджем. При этом ясно, что не урегулированная ситуация с выходом Соединенного Королевства из ЕС вступает в резонанс с настроением всего европейского электората, усугубляет целый комплекс проблем, связанных с потерей общих ценностей и ориентиров во внутренней и внешней политике.

Поэтому и возникает вопрос, о какой конкретно Европе, о Германии и Швеции или о Болгарии и Греции, говорит председатель Еврокомиссии Юнкер, отвечая на вопрос CNN.

"Для жителей Азии и Африки Евросоюз — это своего рода Бог Мира", — говорит о Евросоюзе Жан-Клод Юнкер.

- Что не так с ЕС? Что не так с Европой?

"Этот вопрос можно сформулировать иначе: что не так с ними? Что не так с теми, кто открыто борется с Европейским союзом? Евросоюз показал себя пристанищем мира в нашем мире. Куда я ни отправляюсь: в Азию, в Африку, — люди смотрят на нас так, будто мы своего рода Бог Мира, поскольку мы на этом континенте добились того, чего не удалось добиться в других местах", — подчеркивает председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Местами точно — добились. Смогут ли сохранить?

Ультраправые говорят, что у них есть решение: Европа национальных государств, где каждый будет руководствоваться тем, что выгодно для него, а для всех — по остаточному принципу. Они рассчитывают на четверть Европарламента, а их лидеры — Ле Пен, Сальвини, Мойтен — надеются сколотить фракцию, достаточную, чтобы испортить жизнь политическому мейнстриму, который, кстати, рискует не только потерять большинство в Европарламенте, но еще и разругаться по поводу кандидатуры следующего председателя Еврокомиссии. Меркель делает ставку на Манфреда Вебера.

"Один сигнал имеет центральное значение: в это воскресенье будем до последней минуты бороться, чтобы популисты и националисты не сломали Европу, которую мы построили", — призывает к борьбе до последней минуты лидер Европейской народной партии в европейском парламенте Манфред Вебер.

Вебер — человек из баварского Христианско-социального союза. 15 лет проработал в Европарламенте, в последние годы возглавлял правоцентристскую фракцию. Он ведущий кандидат, а значит претендует на место Юнкера. Недостаток, который выпячивают его противники, состоит в том, что в отличие от тех, кто возглавлял Еврокомиссию до него — бывших премьеров и министров в своих странах — он ни дня не работал в исполнительной власти. Еще более существенный недостаток, а поэтому о нем молчат: Вебер — немец, что в глазах Меркель, конечно, достоинство, которое прежде никогда не было конвертировано в ключевые должности в Брюсселе. Вебер имел неосторожность критиковать "Северный поток-2", но это скорректируют — в планы немецкого канцлера вряд ли входят конфликт с новым европейским руководством по поводу российского газа. Вебер молодой, амбициозный и неопытный — есть с чем работать.

И вообще, немец во главе Еврокомиссии — это и есть план восстановления согласия и единства, всеобщее примирение под крылом и в интересах Германии. Время высоких рисков — это время больших возможностей. Не для всех, конечно. Сразу для всех никогда не бывает. Даже в Евросоюзе.

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