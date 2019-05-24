Раскол среди раскольников: Филарету не нравится томос, синоду ПЦУ не нравится Филарет

В Киеве сегодня собрался Синод так называемой Православной церкви Украины — структуры, созданной благодаря стараниям экс-президента Порошенко и томосу Константинопольского патриархата. Собрался, чтобы убедить одного из идеологов этого самого томоса — почетного патриарха ПЦУ Филарета — примириться с тем, что он больше ничем не управляет. Филарет не примирился, тем самым подтвердив, что новая раскольничья структура, не успев оформиться, сама раскололась.

Архиепископы в черных клобуках, митрополиты (те, что выше саном) — в белых, и только один человек в патриаршем куколе с золотым крестом на маковке — это Филарет Денисенко. Ему кажется, что он по-прежнему патриарх, хотя томос, выданный на Фанаре, всех украинских раскольников подчинил Стамбулу.

"Томос нам говорит: нет, эти украинцы, которые вам принадлежали, теперь принадлежат не вам, а принадлежат теперь Константинопольскому патриархату", — объясняет Филарет (Михаил Денисенко).

Все рукоположения теперь только через Стамбул, и даже миро — нужное для обрядов ароматическое масло — самостоятельно варить нельзя. Какая же это независимость?

"Не успел покровитель этой аферы Порошенко проиграть выборы, как все его детище на самом деле посыпалось. И не в том смысле, что какие-то обнаружились там противоречия, а в том, что изначально, оказывается, оно было создано на лжи и обмане. Ни одного признака, так сказать, независимой церкви Филарет в этом томосе не обнаружил, а теперь решил взбунтоваться", — говорит Василий Анисимов, глава пресс-службы Украинской православной церкви Московского патриархата.

Еще и главой новой организации сделали не Филарета, а одного из его учеников — Епифания Думенко. С тех пор иерархи не разговаривали, с новым украинским президентом встречались порознь.

"Если есть выбранный предстоятель, то и все. А бывшие предстоятели должны покориться. Покориться или успокоиться? Нет, успокаиваться не надо. Мы никого не собираемся отправлять на покой. Зачем, пусть трудится", — считает Макарий (Николай Малетич).

"Сотворив через объединительный собор поместную православную церковь, теперь мы делаем раскол уже внутри этой церкви. Хотели единства, а теперь наоборот разъединяемся. Амбиции все это", — уверен Симеон (Владимир Шостацкий).

Снаружи у Филарета немногочисленная группа поддержки с плакатами. Внутрь пускают только членов Синода. Даже стульев занесли только тринадцать — по количеству участников. Дом митрополита в Софии Киевской — музей, памятник ЮНЕСКО, который украинские власти подарили раскольникам. На фотографиях с заседания — стеллажи с музейными экспонатами.

"Святейший патриарх Филарет повторил то, что и раньше говорил публично. Мы все пытались его переубедить, что сейчас юридически и фактически уже нет Украинской православной церкви Киевского патриархата — он лег в основу единой поместной православной церкви Украины. Мы дискутировали, разговаривали, убеждали, но все увидели, что святейший патриарх Филарет, к сожалению, остается при своем мнении", — рассказывает Епифаний (Сергей Думенко).

Обещали отдать на окормление (не только духовное, но и материальное) Киевскую епархию. Иначе говоря, хотели откупиться. Но ветеран раскольнического движения был неумолим.

"Все решения, которые принимались на Синоде, были направлены на то, чтоб на Украине Киевского патриархата не существовало. И, что интересно, на нашего предстоятеля митрополита Епифания влияют антиукраинские московские силы", — заявил Филарет (Михаил Денисенко).

Раскол раскольников сегодня признал и Порошенко. Получается, зря он договаривался со Стамбулом, а потом маялся и даже задремал на троне во время церемонии получения томоса. Рушится все, что считал своими достижениями за пятилетний президентский срок.

"Не только армию мы должны сейчас защищать, посмотрите, что делается с томосом! Боже! А ведь какую невероятную работу мы провели по объединению! Но я верю, что церковь мы тоже сможем защитить, пока украинский народ с нами", — сообщил Петр Порошенко, президент Украины с 7 июня 2014 года по 20 мая 2019 года.

Политические проекты бывшего президента тоже не в лучшем состоянии. Из названия блока Петра Порошенко он сегодня решил даже убрать свое имя, иначе, как показали опросы, у партии на выборах вовсе не было бы шансов. Теперь она называется "Европейская солидарность".