Россиянин Грищук стал первым финалистом этапа Гран-при FIDE в Москве

Российский гроссмейстер Александр Грищук вышел в финал первого этапа Гран-при Международной шахматной федерации в Москве, который проходит по олимпийской системе. По итогам двух партий полуфинальной серии он оказался сильнее американца Хикару Накамуры.

В первой встрече, сыгранной накануне, шахматисты разошлись миром. Вторая партия осталась за российским гроссмейстером. Грищук, играя белыми, добился победы на 54-м ходу.

Его соперник по финалу определится 25 мая в противостоянии между еще одним представителем России Яном Непомнящим и поляком Радославом Войташеком. Шахматистам предстоит сыграть тай-брейк. В двух партиях соперники не смогли выявить победителя.

Напомним, что призовой фонд этапа Гран-при FIDE в Москве составляет 130 тысяч евро.