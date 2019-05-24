Против Порошенко зарегистрировали третье обвинение

Заявление с обвинениями в адрес бывшего президента Украины Петра Порошенко об отмывании средств и легализации доходов при завладении украинским телеканалом "Прямой" зарегистрировано в Государственном бюро расследований (ГБР).

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал юрист Андрей Портнов, который при президенте Викторе Януковиче трудился заместителем главы его администрации.

Он сообщил, что зарегистрировал уже третье заявление в ГБР, поскольку считает, что Порошенко в составе преступной группы незаконно завладел телеканалом и оформил его на офшорную компанию, фиктивно принадлежавшую бывшему члену Партии регионов Владимиру Макеенко.

Также Портнов рассказал, что ГБР зарегистрировало его заявление о том, что Порошенко легализовал доходы на сумму 300 миллионов долларов при продаже киевского судостроительного завода "Кузница на Рыбальском".

По его словам, ГБР уже начало расследование по этому его заявлению, а также по другой жалобе, которое он подал в связи с инцидентом в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, когда три катера ВМС Украины вместе с экипажами были задержаны российскими пограничниками за нарушение госграницы РФ. Портнов посчитал, что в этом случае Порошенко виновен в государственной измене.

Ранее сообщалось, что против бывшего президента и ряда высших должностных лиц страны Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту превышения служебных полномочий. Порошенко, в частности, подозревается в распределении ключевых должностей в "Центрэнерго", с целью хищения денег компании, контрольный пакет акций которой принадлежит государству.