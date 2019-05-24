"Химки" сравняли счет в серии плей-офф Единой лиги с УНИКСом

В Казани завершился второй матч полуфинальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ между местным УНИКСом и подмосковными "Химками". Гости добились победы со счетом 103:98 (21:23, 27:24, 31:25, 24:26)​​​.

В составе победителей самым результативным игроком оказался Алексей Швед, набравший 25 очков. У проигравших больше всех баллов в активе Эррика Макклоума (23).

"Химки" сравняли счет в серии до трех побед – 1:1. Третья игра полуфинала состоится 27 мая на домашней площадке подмосковной команды.