Устроивший взрыв в Лионе велосипедист попал на видео

В районе взрыва в Лионе камеры видеонаблюдения, расположенные на близлежащих магазинах, зафиксировали предполагаемого преступника. На кадрах видно, что мужчина 30-35 лет подъехал на велосипеде к булочной и оставил там сумку. При этом его лицо было закрыто темными очками и надвинутым капюшоном, передает ТАСС.

Заминированный сверток, начиненный болтами и шурупами, взорвался на улице Виктора Гюго. По разным данным пострадали от 8 до 13 человек, россиян среди них нет.

"Согласно данным полиции, среди пострадавших от взрыва в городе Лион россиян нет", — сообщается на странице посольства РФ в Twitter.

Версия о бытовых причинах взрыва была отвергнута сразу. Прокуратура расследует дело по статье о покушении на убийство.