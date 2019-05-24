"Ньюкасл" включился в борьбу за защитника ЦСКА Фернандеса

"Ньюкасл Юнайтед" собирается усилиться нынешним летом защитником московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандесом. Руководство английского клуба планирует потратить на бразильского футболиста 30 миллионов евро.

О трансферных целях "сорок" в нынешнее межсезонье стало известно Mirror. Ранее сообщалось, что испанский "Атлетико" хочет приобрести армейского защитника за такую же сумму. Кроме того, интерес к Фернандесу проявляет и санкт-петербургский "Зенит".

В нынешнем сезоне защитник ЦСКА провел за клуб 34 игры во всех турнирах, забив один гол. Станислав Черчесов включил Фернандеса в расширенный список футболистов для подготовки к отборочным встречам чемпионата Европы-2020 со сборными Сан-Марино и Кипра.