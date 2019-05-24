Тренер сборной Финляндии: психологически россиянам будет тяжело в игре с нами

Главный тренер сборной Финляндии по хоккею с шайбой Юкка Ялонен накануне полуфинального матча чемпионата мира с командой России предположил, что российские хоккеисты, являющиеся фаворитами турнира, будут испытывать давление в игре с его подопечными.

"Сборная России является фаворитом, и если она проиграет, то не будет чувствовать себя хорошо дома. Мы тоже хотим выиграть золото, но на игроков сборной России больше давления", – цитирует Ялонена ТАСС.

Кроме того, наставник финской сборной высказался по поводу отсутствия в составе команды многих сильных игроков НХЛ. "Не имеет значения, кто играет у меня, поскольку я тренирую в одном стиле. Конечно, хотелось бы иметь в составе, к примеру, Баркова, но "Флорида" запретила ему играть", – заявил финский специалист.

Напомним, что в нынешнем составе сборной Финляндии всего два игрока из НХЛ. 25 мая финны поборются с россиянами за выход в финал чемпионата мира. Встреча начнется в 16:15 по московскому времени.