"Витесс" Слуцкого сыграл вничью с "Утрехтом" в первом матче финала плей-офф

В чемпионате Нидерландов по футболу состоялся первый матч финала плей-офф за право сыграть в Лиге Европы в сезоне-2019/20. "Витесс" под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого сыграл вничью на выезде с "Утрехтом". Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе гостей мяч забил Тим Матавж (31-я минута). За хозяев поля голом отметился Сандер ван де Стрек (18-я).

Ответный матч финальной серии состоится 28 мая на домашнем поле команды Леонида Слуцкого.